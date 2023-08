Coraz więcej pielgrzymek przybywa na Jasną Górę  

W piątek przybędą do jasnogórskiego sanktuarium cztery piesze pielgrzymki diecezjalne: z Ełku, Krakowa, Elbląga i bielsko-żywiecka - poinformowało biuro prasowe Jasnej Góry.

Pierwsza z nich ma się pojawić 31. Piesza Pielgrzymka z Ełku. Powitana zostanie ok. godz. 10.00-10.30. Msza św. dla jej uczestników odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej. 150 pątników w 15-dniowej wędrówce prowadzi biskup ełcki Jerzy Mazur. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Trasa pątników liczyła ponad 500 km.

32. Piesza Pielgrzymka Bielsko-Żywiecka przyjdzie dwie godziny po ełckiej. O godz. 14.00 będą mieli mszę św. pod szczytem, koncelebrze przewodniczyć będzie ks. bp Roman Pindel, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki. Pątnicy tej pielgrzymki wyruszyli 6 sierpnia z Bielska-Białej Hałcnowa, przeszli ok. 170 km. Do tej pielgrzymki dołącza 70 rowerzystów, którzy ruszyli z Andrychowa. W składzie pielgrzymki z Bielska-Białej Hałcnowa jest grupa węgierska - w niej pielgrzymują Węgrzy od lat związani z salwatorianami posługującymi na Węgrzech. Wszystkie grupy, choć idą różnymi drogami, łączą się 11 sierpnia w Częstochowie i na Jasną Górę wchodzą razem.

Godz. 15.30 to czas wejścia 43. Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej. Msza dla nich odprawiona zostanie pod szczytem o godz. 19.00. Pątnicy wyruszyli spod Wawelu 6 sierpnia, przejdą ok. 130 km.

Piesi pielgrzymi z Elbląga wejdą ok. godz. 18.30 i w kaplicy Matki Bożej o godz. 19.00 wezmą udział we mszy Wyszli na szlak pątniczy 27 lipca, przeszli ok. 500 km.

