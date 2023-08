Floryda: biskup potępia atak w Jacksonville  

Do masakry doszło w sobotę, 26 sierpnia, w jednym z supermarketów. 21-letni Amerykanin, Ryan Christopher Palmeter zastrzelił najpierw kobietę na parkingu, a następnie po wejściu do sklepu klienta i sprzedawcę. Gdy policja dotarła na teren obiektu, popełnił samobójstwo. Wcześniej próbował dostać się na teren campusu Uniwersytetu Edwarda Watersa, małej uczelni historycznie powiązanej ze społecznością afroamerykańską, ale nie wpuścili go ochroniarze, gdyż nie przedstawił dokumentu tożsamości. Na jego karabinie znaleziono namalowane swastyki, a na swym komputerze zostawił rasistowski manifest, pragnąc, żeby tekst rozpowszechniono.

Biskup St. Augustine podkreśla, iż wspomniane motywacje młodego człowieka przypominają o „głęboko zakorzenionych ranach, które do dziś naznaczają społeczeństwo [amerykańskie] – ranach powstałych z uprzedzeń i rasizmu”. Prosi też wiernych o modlitwę za ofiary i ich rodziny.

Trwa dyskusja w Stanach Zjednoczonych o tym, jak doszło do tego, że 21-latek kupił broń legalnie, choć miał za sobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym.