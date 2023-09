Papież o rodzinie Ulmów: Do heroiczności dorasta się przez wierność  

Niech przykład tej bohaterskiej rodziny, która ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów, pomaga wam w zrozumieniu, że do świętości i heroicznych czynów dorasta się poprzez wierność w małych, codziennych sprawach - powiedział papież Franciszek zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji. Papież przypomniał o zbliżającej się beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej na Podkarpaciu.