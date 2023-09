"Apostolstwo ucha, apostolstwo oczu, apostolstwo serca - to zadanie pracowników mediów katolickich" - podkreśla abp Wojciech Polak w przesłaniu na 100-lecie "Gościa Niedzielnego".

Słowo Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka

Dziękując za wszystkie lata twórczej posługi Słowu, pragnę życzyć całej Redakcji, Współpracownikom, Czytelnikom oraz wszystkim zaangażowanym

w tworzenie tego wartościowego katolickiego tygodnika, aby dalej owocnie służył Kościołowi, wspierając jego misję ewangelizacyjną.

„Gość Niedzielny” trafia na moje biurko co tydzień i przyznaję, że sięgam po niego z przyjemnością i zainteresowaniem. Doceniam wnikliwość, rzetelność i aktualność publikowanych artykułów, komentarzy i wywiadów. Na podkreślenie zasługuje równowaga, jaką znajduję pomiędzy podejmowanymi tematami – tymi związanymi z wiarą i życiem Kościoła a społecznymi, dotykającymi istotnych i aktualnych dla Polaków spraw.

Nie do przecenienia są komentarze do niedzielnych czytań mszalnych, które doczekały się zresztą osobnej publikacji, co tylko potwierdza ich ogromną wartość. Z wielkim zainteresowaniem czytam również reportaże i wywiady, doceniając zarówno kulturę, uważność i dociekliwość Autorów, jak i ogromny ich szacunek dla Rozmówców.

Chciałbym przy tej okazji jako delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży podziękować Redakcji za współpracę oraz kompetentne, przejrzyste i rzetelne wyjaśnianie zagadnień związanych z wykorzystaniem seksualnym nieletnich oraz informowanie o działaniach podejmowanych przez Kościół w trosce o dzieci i młodzież.

Apostolstwo ucha, apostolstwo oczu, apostolstwo serca – to zadanie pracowników mediów katolickich. „Pomagajcie ludziom w rozwijaniu rozsądnego zmysłu krytycznego, uczcie ich odróżniania prawdy od kłamstwa oraz dobra od zła. Pomagajcie Ludowi Bożemu w wysiłku słuchania siebie nawzajem i wsłuchiwania się w wolę Pana”. Te słowa papieża Franciszka czynię dziś swoimi życzeniami dla wszystkich publikujących na papierowych i elektronicznych łamach „Gościa Niedzielnego”.

Ad multos annos!