Przewodniczący episkopatu Argentyny apeluje o szacunek dla papieża  

Przewodniczący Argentyńskiej Konferencji Biskupiej (CEA) bp Oscar Ojea zażądał szacunku dla papieża Franciszka w obliczu „nienadających się do powtórzenia obelg” i kłamstw pod jego adresem. Odniósł się w ten sposób, bez wymieniania go z nazwiska, do licznych wypowiedzi kandydata na prezydenta Javiera Milei, który m.in. określił Ojca Świętego mianem „diabła na Ziemi, który zasiada na tronie domu Bożego” i oskarżył go o „promowanie komunizmu”.