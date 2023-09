Właściciele samochodów na rosyjskich i białoruskich tablicach będą zobowiązani do przerejestrowania pojazdów w ciągu trzech miesięcy albo do wywiezienia auta z Łotwy. W przypadku niezastosowania się do tych przepisów właścicielowi grozić ma konfiskata pojazdu.

O przygotowywanym projekcie poinformowała w piątek łotewska minister sprawiedliwości Inese Libina-Egnere.

Od 12 września samochody zarejestrowane w Rosji nie mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej przez granicę Łotwy z Rosją i Białorusią. Dozwolony jest powrót do Rosji pojazdami na rosyjskich tablicach, pod warunkiem, że samochody są wykorzystywane jedynie jako środek transportu, a nie są zadeklarowane jako towar.

Takie ograniczenia wprowadziły też sąsiednie Litwa i Estonia oraz Finlandia.

LETA przypomina, że 8 września Komisja Europejska opublikowała wyjaśnienia dotyczące importu towarów z Rosji. Wskazano, że import prywatnych samochodów jest zakazany. Później KE podkreśliła, że opublikowana lista ma wyłącznie charakter doradczy i kraje UE powinny same decydować, czy nakładać takie zakazy, czy nie.