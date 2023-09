Papież: Bóg miłuje nas jak dzieci, nie oblicza zasług  

Ojciec Święty rozważał fragment ewangelii z dzisiejszej liturgii słowa, mówiący o właścicielu winnicy, który wychodzi od wczesnego świtu do wieczora, aby nająć robotników do pracy. Na zakończenie dnia płaci wszystkim jednakowo, nawet tym, którzy pracowali tylko jedną godzinę.

Franciszek skoncentrował się nad dwoma działaniami Boga. „Po pierwsze, Bóg wychodzi o każdej porze, by nas powołać; po drugie, odpłaca każdemu tą samą „monetą”.

Ojciec Święty podkreślił, że Pan Bóg wychodzi i zawsze szuka człowieka. Nie poddaje się w tym.

Bóg miłuje nas jak dzieci, nie oblicza zasług

Taki właśnie jest Bóg: nie czeka na nasze wysiłki, żeby do nas przyjść, nie sprawdza naszych zasług, zanim będzie nas szukał, nie poddaje się, jeśli spóźniamy się z odpowiedzią. Wręcz przeciwnie, On sam przejął inicjatywę i w Jezusie „wyszedł” ku nam, aby okazać nam swoją miłość. I szuka nas o każdej godzinie dnia, które, jak stwierdza św. Grzegorz Wielki, reprezentują różne etapy i pory naszego życia aż do starości. Dla Jego serca nigdy nie jest za późno, zawsze nas szuka i zawsze na nas czeka.