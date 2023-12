Papież: Maryja uczy, jak strzec darów Bożych  

Papież rozpoczął rozważanie od przywołania sceny Zwiastowania. Wskazał, że widzimy tam, jak Maryja „jest zaskoczona, uderzona, zaniepokojona: jest zdumiona, gdy słyszy, iż jest «pełna łaski», to znaczy wypełniona Bożą miłością. To szlachetna postawa: umieć się zadziwić w obliczu darów Pana, nigdy nie przyjmując ich za pewnik, doceniając ich wartość, ciesząc się z zaufania i czułości, jakie z sobą przynoszą” – podkreślił Ojciec Święty. Dodał, że tym zadziwieniem trzeba się dzielić, mówiąc o Bożych darach, o otrzymanym dobru. „Możemy zadać sobie pytanie: czy potrafię zachwycać się dziełami Boga? Czy doświadczam niekiedy zdumienia i dzielę się nim z kimś?” – mówił Papież.

Po zadaniu tego pytania, Franciszek przeszedł do drugiej postawy Maryi – wierności w rzeczach prostych. Wskazał, że Ewangelia przedstawia Maryję jako dziewczynę prostą, pozornie taką samą jak wiele innych żyjących w jej miasteczku. Ojciec Święty podkreślił, że to właśnie przez codzienną wierność w dobrym Matka Boża pozwoliła, aby wzrastał w niej dar Boży. „W ten właśnie sposób uczyła się odpowiadać Panu, mówić Jemu «tak» całym swoim życiem” – zaznaczył Papież. Zgodnie ze swym zwyczajem na zakończenie dał pytania do osobistej refleksji: „czy wierzę, że w codziennych sytuacjach, podobnie jak na drodze duchowej, ważna jest wierność Bogu? A jeśli w to wierzę, czy znajduję czas na czytanie Ewangelii, na modlitwę, na uczestnictwo w Eucharystii i przyjęcie sakramentalnego przebaczenia, na jakiś konkretny gest bezinteresownej posługi?”.