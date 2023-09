Papież kreował 21 nowych kardynałów  

Papież zachęcił nowych purpuratów do uczenia się bycia coraz lepiej Kościołem symfonicznym i synodalnym, kierowanym przez Ducha Świętego. Na placu św. Piotra w Watykanie 30 września Franciszek przeprowadził zwyczajny konsystorz publiczny, podczas którego kreował 21 nowych kardynałów: nałożył im birety, wręczył poświęcone pierścienie oraz tytuły i diakonie w Rzymie. Wśród nowych kardynałów jest metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś. Papież zachęcił nowych purpuratów do uczenia się bycia coraz lepiej Kościołem symfonicznym i synodalnym, kierowanym przez Ducha Świętego.

Nowymi kardynałami zostali:

Kuria Rzymska:

1. Abp Robert Francis Prevost OSA, prefekt Dykasterii ds. Biskupów (USA),

2. Abp Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich (Włochy),

3. Abp Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary (Argentyna).

Nuncjusze apostolscy:

4. Abp Emil Paul Tscherring, nuncjusz apostolski (Szwajcaria),

5. Christophe Louis Yves Georges Pierre, nuncjusz apostolski (Francja).

Biskupi diecezjalni:

6. Abp Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy (Izrael/Palestyna),

7. Abp Stephen Brislin, arcybiskup Kapsztadu (RPA),

8. Abp Ángel Sixto Rossi SJ, arcybiskup Córdoby (Argentyna),

9. Abp Luis José Rueda Aparicio, arcybiskup Bogoty (Kolumbia),

10. Abp Grzegorz Ryś, arcybiskup Łodzi (Polska),

11. Abp Stephen Ameyu Martin Mulla, arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy),

12. Abp José Cobo Cano, arcybiskup Madrytu (Hiszpania),

13. Abp Protase Rugambwa, arcybiskup koadiutor Tabory (Tanzania),

14. Bp Sebastian Francis, biskup Penangu (Malezja),

15. Bp Stephen Chow Sau-Yan SJ, biskup Hongkongu (Chiny),

16. Bp François-Xavier Bustillo OFMConv., biskup Ajaccio (Francja),

17. Bp Américo Manuel Alves Aguiar, biskup pomocniczy Lizbony (Portugalia),

18. Ks. Ángel Fernández Artime SDB, przełożony generalny salezjanów (Hiszpania).

Powyżej 80. roku życia:

19. Abp Agostino Marchetto, nuncjusz apostolski (Włochy),

20. Abp Diego Rafael Padrón Sánchez, emerytowany arcybiskup Cumany (Wenezuela),

21. O. Luis Pascual Dri, OFMCap., spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires (Argentyna).

W imieniu nowych purpuratów Ojca Świętego pozdrowił pierwszy na liście nominatów kard. Robert Prevost, prefekt Dykasterii ds. Biskupów. Podziękował Ojcu Świętemu za to, że ich wybrał, wyznał, iż odczuwają ciężar tej nowej odpowiedzialności i zapewnił o ich modlitwie w intencji papieża. „Czerpiąc z Twojego osobistego przykładu, czujemy się zachęceni, by dążyć do ewangelicznego radykalizmu we wszystkich naszych działaniach, do ukierunkowania naszego myślenia na odczytywanie Kościoła i świata, który chcielibyśmy widzieć spojrzeniem zdolnym do przekazywania Bożej miłości i miłosierdzia” – stwierdził purpurat. Podkreślił znaczenie pokory w pełnieniu tej posługi, aby służyć, jeśli to będzie konieczne, aż do przelania krwi.

Kard. Prevost nawiązał także do rozpoczynającego się niebawem Synodu oraz potrzeby, aby Kościół naprawdę słuchał, przyczyniając się do szerzenia Ewangelii i królestwa Bożego. „Piękno powszechności Kościoła, które objawi się podczas Synodu, będzie bardzo ważnym znakiem, który będzie umiał mówić o misji, jaką wszyscy ochrzczeni otrzymaliśmy w komunii z Następcą Piotra i w wyznawaniu tej samej wiary” – powiedział kard. Robert Francis Prevost. Wyraził też życzenie, aby nowi kardynałowie „pomogli uczynić bramy Kościoła powszechnego bardziej ochotnymi do otwarcia, szybszymi w przyjmowaniu, bardziej zdolnymi do wysłuchania wszystkich”.

Po krótkiej Liturgii Słowa w homilii Franciszek nawiązał do opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-11) i zauważył, że jego świadkami byli w Jerozolimie przedstawiciele różnych narodów. Także kardynałowie pochodzą ze wszystkich części świata. Zwrócił uwagę, że opis Pięćdziesiątnicy stanowiącej początek Kościoła wiąże się z odkryciem daru otrzymania Ewangelii „w naszych językach” (w. 11). „Pomyślmy z wdzięcznością o darze otrzymania ewangelizacji i o tym, że wywodzimy się z ludów, które w swoim czasie przyjęły Kerygmat, głoszenie tajemnicy zbawienia, a przyjmując go, zostały ochrzczone w Duchu Świętym i stały się częścią Kościoła. Kościoła Matki, który mówi we wszystkich językach, który jest jeden i katolicki” – zachęcił Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że jesteśmy ewangelizatorami w takim stopniu, w jakim zachowujemy w naszych sercach zdumienie i wdzięczność za to, że otrzymaliśmy Ewangelię. Jest to dar nieustannie obecny, który domaga się ciągłego odnawiania w pamięci i w wierze. Papież podkreślił, że Pięćdziesiątnica jest aktem stwórczym, który Bóg nieustannie ponawia, zaś Kościół - i każdy z jego członków - żyje tą nieustannie aktualną tajemnicą. „Ten sam Duch, który uczynił płodną ewangelizację waszych narodów, teraz odnawia w was wasze powołanie i misję w Kościele i dla Kościoła” – przypomniał Franciszek.

Papież porównał Kościół do orkiestry symfonicznej, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła. Podkreślił, że podobnie jak w orkiestrze konieczna jest różnorodność i wzajemne słuchanie, zaś dyrygent orkiestry „musi słuchać bardziej niż ktokolwiek inny, a jednocześnie jego zadaniem jest pomóc każdej osobie i całej orkiestrze rozwinąć twórczą wierność do maksimum, wierność wykonywanemu dziełu, ale wierność twórczą, zdolną nadać duszę tej partyturze, sprawić, by rozbrzmiewała tu i teraz w sposób wyjątkowy” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zachęcił do spojrzenia na siebie „w obrazie orkiestry, aby uczyć się być coraz lepiej Kościołem symfonicznym i synodalnym. Proponuję to w szczególności wam, członkom Kolegium Kardynalskiego, w pocieszającej pewności, że mamy Ducha Świętego jako naszego nauczyciela: nauczyciela wewnętrznego każdego i nauczyciela podążania razem. On tworzy różnorodność i jedność, On jest samą harmonią. Powierzamy siebie Jego łagodnemu i silnemu przewodnictwu a także troskliwej opiece Maryi Dziewicy” – stwierdził papież.

Każdy z nowych purpuratów podchodził kolejno do Ojca Świętego, który nakładał im na głowy birety kardynalskie, na palce - pierścienie i wręczał bullę z wyznaczonym kościołem tytularnym w Rzymie (jest to symboliczne włączenie kardynała do prezbiterium diecezji rzymskiej).

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni na placu św. Piotra po łacinie odmówili modlitwę „Ojcze nasz”.

Na konsystorzu nie było kard. Luisa Pascuala Dri OFMCap. z Argentyny. 96-letni spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires insygnia godności kardynalskiej otrzyma w późniejszym terminie w Argentynie z rąk papieskiego wysłannika.

W uroczystości wzięła udział między innymi delegacja polska, której przewodniczyła kierująca Kancelarią Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Po zakończeniu konsystorza, w godzinach od 11.30 do 13.30, nowi purpuraci będą przyjmowali życzenia i pozdrowienia od krewnych, znajomych i przyjaciół. Metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś będzie przyjmował wizyty kurtuazyjne w Auli Błogosławieństw, znajdującej się nad wejściem do bazyliki św. Piotra.

W środę, 4 października, o godz. 9.00 na placu św. Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami Mszę św. na otwarcie zgromadzeni Synodu Biskupów nt. synodalności.

Był to 9. konsystorz dla kreowania nowych kardynałów podczas pontyfikatu Franciszka. Kolegium Kardynalskie liczy 242 członków, w tym 137 uprawnionych do udziału w konklawe, gdyby do niego doszło obecnie, a więc formalnie znacznie przekracza to ustanowioną jeszcze przez Pawła VI górną granicę 120 elektorów, którą zarządził na konsystorzu tajnym 5 listopada 1973 a potwierdził św. Jan Paweł II konstytucją apostolską „Universi Dominici gregis” z 22 lutego 1996 w sprawie wyboru nowego papieża.