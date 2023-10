Prezydent RP dokonał zmian na stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP  

Andrzej Duda we wtorek w Pałacu Prezydenckim dokonał zmian na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP.

Postanowieniem prezydent RP Andrzeja Dudy, gen. broni Wiesław Kukuła został mianowany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który wcześniej został zwolniony ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gen. dywizji Maciej Klisz został mianowany przez prezydenta na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Tym samym prezydent zwolnił go ze stanowiska Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dziękował im za to, że - jak mówił - kiedy trzeba było "dosłownie w ciągu minut podejmować decyzje o ewakuacji, o ratowaniu naszych rodaków z Bliskiego Wschodu, z Izraela, kiedy trzeba było rozmawiać z naszymi pilotami, kiedy trzeba było wydać rozkazy, kiedy trzeba było naszych pilotów wysłać z misjami ewakuacyjnymi - wszystkie procesy przebiegły w sposób tak sprawny".

Podkreślał, że operacja ta była i jest bardzo potrzebna.

"Dziękuję za to, że tak znakomicie wpisaliście się panowie tymi decyzjami w historię polskich sił zbrojnych, w tych najlepszych dla nich momentach" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że ostatnie czasy pokazują, że kiedy trzeba podejmować odpowiedzialność, działać szybko i w sposób zdecydowany, a jednocześnie mądry i odpowiedzialny, przy wielkiej presji, to sprawdzają się osoby, które mają doświadczenie w wojskach specjalnych.

Ocenił, że przyszedł taki czas, że właśnie w sposób szybki, odpowiedzialny i zdecydowany trzeba decydować po to, by ludzie byli bezpieczni i by zapewnić powodzenie podejmowanym działaniom. Podkreślał, że obaj generałowie mają doświadczenie w dowodzeniu oraz we współpracy z sojusznikami z NATO, także poza granicami kraju.

Prezydent zaznaczył, że moment jest szczególny i trudny, także ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie i sytuację na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że wzięcie w takim momencie odpowiedzialności za zadania wykonywane przez polskie wojsko zasługuje na wielki szacunek.

Wcześniej prezydent RP zwolnił z dniem 10 października 2023 r. ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego.