Świadectwo życia najlepszym narzędziem ewangelizacji i katechezy  

Członkowie Komisji podziękowali dyrekcji, katechetom, nauczycielom i pracownikom oświaty za prowadzone dzieło nauczania i wychowania w szkole. „Wasza misja jest niezwykle ważna i potrzebna nam wszystkim. Jesteście dużą pomocą dla rodziny, społeczeństwa i Kościoła” – czytamy w Słowie.

Zwracając się w szczególny sposób do katechetów, członkowie Komisji podkreślili, że ich misja jest powołaniem. „Pokazujmy pozytywny obraz lekcji religii. Nie może być ona postrzegana jedynie jako przedmiot trudny, szczególnie w wymiarze zachowania porządku i dyscypliny. Pokazujmy lekcję religii jako pracę piękną i potrzebną” – napisali.

„Lekcja religii jest przedmiotem, który jest wpisany w system szkolny i ma zabezpieczenie prawne. Katechetycznej pracy w szkole nie zabraknie. Troszczmy się raczej o to, aby pozyskiwać nowych nauczycieli religii” – czytamy w Słowie Komisji.

Członkowie Komisji zachęcili, by otwierać się w parafiach na ludzi świeckich, którzy chcą zaangażować się w dzieło formacji religijnej. „Przygotowujmy katechetów i animatorów do pracy w działaniach katechetycznych przy parafii. To jest odpowiedzialne patrzenie w rozwój jakże ważnej katechezy parafialnej. Nadzieją dla nas są zachęty papieża Franciszka do ustanawiania urzędowej posługi katechisty” – napisali. Dodali, że Komisja Wychowania Katolickiego podjęła prace nad przygotowaniem stosownych dokumentów odnośnie do tej posługi.

Jak czytamy w Słowie Komisji, „wielką szansą na drodze otwierania się na innych i budowania z nimi relacji jest rozpoczęty przed kilkunastu dniami w Rzymie synod o synodalności”. „Wsłuchując się w synodalne natchnienia Ducha Świętego uczmy się otwartości na innych, budujmy wspólnotę, działajmy jak najgorliwiej i dawajmy radosne świadectwo wiary. Niech nie zabraknie nigdy świadectwa naszego życia. Jest ono najlepszym narzędziem ewangelizacji i katechezy” – podkreślili członkowie Komisji.