Jedyne takie kino  

Premierą filmu "Święto ognia" 6 października w Dębicy oficjalnie otwarto kino "Radość", w którym zatrudnionych jest 11 osób z niepełnosprawnościami. Oni także byli zaangażowani w trwające ostatnie półtora roku prace związane z remontem i uruchomieniem kina. To pierwsze takie kino w Polsce i Europie, a może nawet na świecie.

Na jego otwarcie i premierę „Święta ognia” zaproszona została Kinga Dębska, reżyserka filmu opowiadającego historię młodej kobiety z porażeniem mózgowym. Przyznała wówczas, że Dębica i pierwsze w Polsce kino prowadzone przez ludzi z niepełnosprawnościami, czy - jak ona woli mówić - „z niezwykłościami”, były najlepszym miejscem, w jakim "Święto ognia" mogło być wyświetlone premierowo.

FB Kino Radość Dębica "Sprawiacie, że świat jest lepszy" - mówiła do twórców kina Kinga Dębska. Zdaje się, że też.. radośniejszy.

„Cóż to były za emocje! Wszyscy pracownicy kina dostali Oscary, a ja owację na stojąco. Tu z matkami, które cieszą się, że ten film pozwoli zobaczyć, jak wspaniałe są ich dzieci” - napisała po premierze Kinga Dębska w mediach społecznościowych, dziękując twórcom i opiekunom kina za zaproszenie. - „Sprawiacie, że świat jest lepszy” - dodała.

Kosmiczna „Radość”

Kino „Radość” działa już od blisko dwóch tygodni. Jest częścią Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, w którym pracuje w sumie grubo ponad 100 osób z niepełnosprawnościami. Zakład Aktywności Zawodowej i Stowarzyszenie prowadzą także m.in. pralnię „Czysta Radość”, bar „Radość”, catering, sklep „Decoradość”, stolarnię, dwa warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnię socjalną i realizują wiele projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Projekt realizacji kina „Radość” był współfinansowany przez Unię Europejską i Województwo Podkarpackie. Powstało ono w miejscu, które gromadziło miłośników filmów od wielu lat, bo od 1962 roku działało jako przyzakładowy Dom Kultury i Kino „Kosmos”. Dębicka firma oponiarska, która była jego właścicielem, przekazała go jakiś czas temu Stowarzyszeniu „Radość”.

Dziś budynek posiada wyremontowaną, odrestaurowaną i klimatyzowaną salę widowiskowo-kinową z 200 komfortowymi fotelami, nowym nagłośnieniem i oświetleniem. Jest także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Kino wyposażone jest w urządzenia projekcyjne najwyższej jakości, w pętlę indukcyjną wspomagającą komfort słyszenia osób używających aparatów słuchowych czy w windę.

Odkrywanie potencjału

Jedenaście zatrudnionych w kinie „Radość” osób z niepełnosprawnością wspieranych przez swoich trenerów zaangażowanych jest w sprzedaż biletów, ich kontrolowanie podczas wejścia widzów na salę, prace porządkowe po każdym seansie, wydawanie okularów na seansy 3D, a nawet w projekcje.

- Wszyscy uczymy się nowych sprzętów i funkcjonowania, ale już widać, jak wiele ten projekt wnosi korzyści. Ujawniają się różne predyspozycje zatrudnionych osób. Miejsce to wyzwala w nich kreatywność. Angażują się w tworzenie grafik. Dużym polem inspiracji są dla nich działania medialne. Już wiemy, że będziemy robić autorskie zapowiedzi kinowe. To hollywoodzkie otwarcie kina sprawiło, że poczuli, że wartość tego projektu jest bardziej znacząca i ceniona niż myśleli - zauważa Kazimierz Kipa, kierownik i manager kina.

FB Kino Radość Dębica Jedną z zatrudnionych w kinie osób jest Jarosław - nie tylko bileter w kinie "Radość", można go tu spotkać w wielu innych miejscach, także w social mediach.

W działania medialne i marketingowe osoby z niepełnosprawnością zaangażowały się jeszcze przed otwarciem kina. Jedną z takich osób jest Jarek. Można go spotkać w kinie nie tylko w roli biletera, ale też w social mediach. Chętnie pozuje do zdjęć i nagrań, m.in. zaangażował się w akcję sprzedaży „cegiełek” - starych foteli z byłego kina „Kosmos”. Zostało jeszcze parę sztuk. Zachęcamy do ich zakupu i wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zapoznania się z ofertą i repertuarem kina.

Dla osób z niepełnosprawnością to kino to sama „Radość”. Dla niektórych z nich to pierwsza praca, dla wielu to spełnienie marzeń.