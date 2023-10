Powinniśmy dokonać wszelkich starań, by doprowadzić do zakończenia walk i powrotu na dyplomatyczną ścieżkę, bo żaden akt przemocy nie przybliży nas do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego - powiedział we wtorek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wiceszef MSZ Wojciech Gerwel.