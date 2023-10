Prezydent Andrzej Duda zajął pierwsze miejsce w rankingu zaufania polityków, na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski, a na trzecim - ex aequo - Szymon Hołownia i Mateusz Morawiecki. Jak wynika z sondażu CBOS, największą nieufność budzą: Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki.

Liderem październikowego rankingu zaufania pozostaje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 51 proc. ankietowanych (o 2 pkt proc. mniej niż we wrześniu); nieufność wobec prezydenta wyraziło 39 proc. respondentów (o 4 pkt więcej niż we wrześniu).

Na drugim miejscu ponownie znalazł się Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy - jak wynika z sondażu CBOS - ufa 42 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.); nie ufa - 40 proc. (spadek o 1 pkt proc.)

Na trzeciej pozycji rankingu, z czterdziestoprocentowym zaufaniem, uplasowali się ex aequo Szymon Hołownia i premier Mateusz Morawiecki.

Wobec lidera Polski 2050 zaufanie wyraziło 40 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.); brak zaufania wyraziło 35 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt proc.). Wobec szefa rządu zaufanie wyraziło 40 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.); nieufność wobec premiera wyraziło 49 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.)

Czwarte miejsce pod względem zaufania zajęli ax aequo szef MON Mariusz Błaszczak i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Według sondażu CBOS, politykom ufa po 36 proc. badanych. Ministrowi Obrony Narodowej - wg danych CBOS - nie ufa 37 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.); w przypadku lidera PiS nieufność wyraziło 55 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Dalej w rankingu zaufania znaleźli się kolejno: szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz (35 proc. zaufania; 28 proc. nieufności), współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń (34 proc. zaufania; 41 proc. nieufności).

Tyle samo zaufania, po 33 proc., zadeklarowano wobec lidera PO Donalda Tuska (52 proc. nieufności, spadek o 5 pkt proc.) oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek (35 proc. nieufności, wzrost o 3 pkt proc.).

Dalej w rankingu uplasowali się kolejno: minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (32 proc. zaufania; 52 proc. nieufności), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (26 proc. zaufania; 35 proc. nieufności).

Po 25 proc. deklaracji zaufania uzyskali w październiku: szef MEiN Przemysław Czarnek (48 proc. nieufności) oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński (31 proc. nieufności).

Dalej uplasował się Jacek Sasin (24 proc zaufania; 47 proc. nieufności).

Trzy ostatnie miejsca zajęli: minister rolnictwa Robert Telus (23 proc. zaufania; 20 proc. nieufności), szef MSZ Zbigniew Rau (22 proc. zaufania; 24 proc. nieufności) oraz Sławomir Mentzen (Konfederacja) - (14 proc. zaufania; 36 proc. nieufności).

W rankingu nieufności, pierwsze miejsce zajął Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa - wg sondażu CBOS - 55 proc. badanych. Drugie miejsce zajęli ex aequo Donald Tusk i Zbigniew Ziobro (52 proc. nieufności), a trzecie - szef rządu Mateusz Morawiecki, wobec którego nieufność wyraziło 49 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1110 osób.