Papież na Anioł Pański: nasza miłość płynie z miłości Boga  

Ojciec Święty nawiązywał do ewangelicznego wskazania przez Jezusa przykazań miłości Boga i bliźniego jako dwóch największych zapisów Tory. Skupiwszy się na pierwszym z nich, Papież zauważył, że naturalnie wiąże się ono z tym drugim.

Papież podkreśla, że adorując Jezusa, odkrywamy na nowo, że jesteśmy wolni. „I tak dochodzimy do drugiego aspektu, który wynika z przykazania miłości. Łączy on miłość Boga z miłością bliźniego: oznacza to, że miłując naszych braci i siostry, odzwierciedlamy, niczym lustra, miłość Ojca. Chodzi o to, by odzwierciedlać miłość Boga; miłować Tego, którego nie widzimy, poprzez brata, którego widzimy (por. 1 J 4, 20) – wskazał Franciszek.

Podkreślił, że pewnego dnia św. Teresa z Kalkuty, dziennikarzowi, który zapytał ją, czy ma złudzenie, że przez to, co czyni, zmieni świat, odpowiedziała: «Nigdy nie myślałam, że mogłabym zmienić świat. Starałam się jedynie być kroplą czystej wody, w której mogłaby błyszczeć miłość Boga» (Spotkanie z dziennikarzami po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla, 1979).

Dodał, że w ten sposób ona, tak mała, była w stanie uczynić tak wiele dobra: odzwierciedlając jak kropla miłość Boga. „A jeśli czasami, patrząc na nią i innych świętych, myślimy, że są bohaterami, których nie da się naśladować, pomyślmy o tej małej kropli. Miłość jest kroplą, która może zmienić wiele rzeczy. W jaki sposób się to robi? Czyniąc pierwszy krok, zawsze. Czasem nie jest łatwo zrobić pierwszy krok, zapomnieć rzeczy. Róbmy pierwszy krok. To jest ta kropla: zrobić pierwszy krok” – podkreślił Ojciec Święty.

Papież przemawiał po modlitwie Anioł Pański, apelując do ciągłego wysiłku na rzecz zakończenia wojen. Wspomniał również, iż pozostaje w duchowej bliskości z ludnością okolic Acapulco w Meksyku dotkniętych niszczycielskim huraganem. „Modlę się za ofiary, za ich rodziny i za tych, którzy ponieśli poważne szkody. Niech Dziewica z Guadalupe wspiera swoje dzieci w ich próbie” – mówił Franciszek.

Papież nawiązał również do swojej inicjatywy błagania Boga o pokój, do której zapraszał zarówno katolików, jak i wszystkich ludzi dobrej woli. „Dziękuję tym, którzy – w tak wielu miejscach i na tak wiele sposobów – przyłączyli się do dnia postu, modlitwy i pokuty, który przeżywaliśmy w ubiegły piątek, błagając o pokój na świecie” – mówił Franciszek.

Zachęcał, żeby nie ustawać w takich wysiłkach: „Nadal módlmy się za Ukrainę, a także za poważną sytuację w Palestynie i Izraelu oraz za inne regiony ogarnięte wojną. W szczególności w Strefie Gazy niech będzie miejsce na zagwarantowanie pomocy humanitarnej oraz natychmiastowe uwolnienie zakładników”.

Dając przykład franciszkańskiego wikariusza Ziemi Świętej, o. Ibrahima Faltasa, który nawoływał do przerwania ognia we włoskim programie telewizyjnym „Na Jego obraz”, Ojciec Święty również nawoływał: „wstrzymać ogień! Przestańcie, bracia i siostry: wojna jest zawsze porażką, zawsze, zawsze!”.