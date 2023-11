Różnica między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn jest tak duża, że od 11:25 w poniedziałek aż do końca roku kobiety we Francji będą de facto "pracować za darmo" - oszacowała redakcja "Les Glorieuses". Gdyby kobiety otrzymywały taką samą średnią stawkę godzinową jak mężczyźni, a jednocześnie zarabiały tyle, ile obecnie, mogłyby nie pracować aż do Sylwestra. Tegoroczna różnica wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami wynosi 15,4 proc. Jak na tle Francji i UE wygląda luka płacowa w Polsce?