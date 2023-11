Abp Galbas zaprasza na 7. Światowy Dzień Ubogich  

Ubodzy są ludźmi! To nie są śmieci, to nie są ludzkie odpady, to nie jest jakieś "śmierdzące coś", chociaż bardzo często można ich znaleźć przy śmietnikach – tam się odżywiają, tam czasami śpią – przypomina abp Adrian Galbas, zapraszając na obchody 7. Światowego Dnia Ubogich.

Za tydzień, w niedzielę, 19 listopada obchodzony będzie 7. Światowy Dzień Ubogich, który obchodzony jest zawsze w XXXIII Niedzielę Zwykłą. Został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Inicjatorami wprowadzenia tego dnia byli sami ubodzy – pod koniec jednej celebracji podczas Roku Jubileuszowego, jeden z uczestników zawołał w stronę Ojca Świętego, że są jubileusze dla wszystkich, tylko nie dla biednych. „Była to zatem odpowiedź Franciszka na konkretne pragnienie wyrażone przez jednego z wiernych” – powiedział kard. Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim. Pierwszy Światowy Dzień Ubogich odbył się 19 listopada 2017 roku, a jego hasłem był cytat z listu św. Jana: "Nie miłujmy słowem, ale czynem".

Hasło, obchodzonego w tym roku 17 listopada, Światowego Dnia Ubogich brzmi: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Zaczerpnięte jest z Księgi Tobiasza i nawiązuje do testamentu, jaki niewidomy ojciec zostawia swemu wyruszającemu w drogę synowi. Prosi nie tylko, by pamiętał o Bogu, ale zachęca do czynienia dobra, sprawiedliwego życia i hojności w dawaniu jałmużny oraz do przyprowadzenia do domu na obiad biednych braci. Nawiązując do tego Papież pisze:

„Jakże byłoby znamienne, gdyby w Dniu Ubogich ta troska Tobiasza była również naszą troską! Gdybyśmy zaprosili na wspólny niedzielny obiad, po dzieleniu stołu eucharystycznego”.

Papież pisze też o nowych formach ubóstwa, którym trzeba stawić czoło. „Myślę w szczególności o ludziach żyjących w strefach wojennych, zwłaszcza o dzieciach pozbawionych bezpiecznej teraźniejszości i godnej przyszłości. Nikt nigdy nie może przyzwyczaić się do tej sytuacji” – wskazuje Franciszek apelując, byśmy nie ustawali w wysiłkach, aby pokój umacniał się jako dar Zmartwychwstałego Pana i owoc zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i dialogu.

– Ubodzy są ludźmi! To nie są śmieci, to nie są ludzkie odpady, to nie jest jakieś "śmierdzące coś", chociaż bardzo często można ich znaleźć przy śmietnikach – tam się odżywiają, tam czasami śpią. Ale ubogi to nie jest śmieć – ubogi to jest człowiek. I w tym dniu chodzi o to, żebyśmy to sobie uświadomili i w taki sposób – jak człowiek człowieka – traktowali siebie przez wszystkie dni – mówi abp Adrian Galbas, metropolita katowicki, w filmie zapraszającym na obchody Światowego Dnia Ubogich w Katowicach.

Obchody Światowego Dnia Ubogich odbędą się w wielu miejscach w Polsce.

W Katowicach na placu przed dworcem PKP zostaną ustawione dwa namioty. W pierwszym zaplanowano m.in. wspólne śniadanie, kawę i tort, świadectwa i koncert Arkadia. Drugi namiot jest pomyślany jako przestrzeń spotkania ze specjalistami - terapeutami, psychologami, prawnikami. Będzie również czas na modlitwę wstawienniczą i posługę kapłanów.

Centralnym miejscem krakowskiej odsłony wydarzenia w dniach 17–19 listopada będzie Namiot Spotkań, który stanie na Małym Rynku. W ramach Namiotu Spotkania są oczywiście wspólne ciepłe posiłki i przebywanie, ale także porady prawne i psychologiczne, pomoc socjalna, aktywizacja zawodowa i wstępna kwalifikacja medyczna. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, fotograficznych, muzycznych czy gier planszowych. Specjalistyczna opieka medyczna będzie udzielana w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, a duchowe zaplecze zapewnią osoby modlące się w kościele pw. Bożego Miłosierdzia na Starym Mieście.

W Opolu w niedzielę, 19 listopada w kościele Franciszkanów bp Waldemar Musioł odprawi o 12:00 Mszę św. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni są na ciepły poczęstunek oraz wspólne świętowanie tuż pod opolskim Amfiteatrem. Grać będzie boliwijski zespół Sikuris.

Wspólnota "Betlejem" w Jaworznie organizuje z tej okazji wydarzenia o charakterze diecezjalnym, które będą się odbywały w dniach 17-19.11.2023, w programie między innymi warsztaty, spotkania modlitewne, wspólna Eucharystia i ciepły posiłek.

W gdańskim schronisku dla osób bezdomnych zostanie odprawiona Eucharystia, a po niej wolontariusze i osoby w kryzysie bezdomności zasiądą do wspólnego poczęstunku.

W archikatedrze lubelskiej 19 listopada o godz. 11:30 zostanie odprawiona Msza św., po której uczestnicy udają się do Domu Nadziei Caritas na spotkanie i wspólny posiłek.

Caritas archidiecezji poznańskiej prowadzi zbiórkę na zakup rzeczy, które ułatwią przetrwanie najchłodniejszej pory roku – kupione zostaną termosy, skarpety, bielizna, buty zimowe, rękawiczki, czapki, termosy obiadowe, koszulki. Wszystkim tym obdarowane zostaną osoby potrzebujące z regionu.

Natomiast już w sobotę, 11 listopada, odbędzie się 18. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób w Kryzysie Bezdomności na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się modlitwą o godz. 9.30 w kaplicy św. Józefa na tzw. Halach. Uczestnicy wysłuchają świadectwa nawróconego z choroby alkoholowej Grzegorza Kleszcza, trzykrotnego olimpijczyka z Sydney (2000), Aten (2004) i Pekinu (2008), a także konferencji o. Marcina Ciechanowskiego, podprzeora Jasnej Góry. Głównym jej punktem będzie Msza św. sprawowana w Kaplicy Matki Bożej o godz. 12.30. Eucharystii przewodniczyć ma częstochowski biskup pomocniczy Andrzej Przybylski

