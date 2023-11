Indi przeniesiona do hospicjum, rozpoczęto odłączanie aparatury  

Nie pomogło ani ekspresowe przyznanie włoskiego obywatelstwa, ani mnóstwo odwołań. 8-miesięczna Indi Gregory została przeniesiona do hospicjum, gdzie lekarze wyprzedzają procedury. Do rodziców dziewczynki zwrócił się także papież Franciszek.

Jak pisze włoski „Corriere della Sera”, brytyjscy lekarze zaczęli działać wcześniej niż było przewidziane. Odłączanie dziewczynki od aparatury miało nastąpić w poniedziałek. „Tymczasem maleńka Indi Gregory została przetransportowana do hospicjum przeznaczonego do odłączenia aparatury podtrzymującej życie, a procedura ta rozpoczęła się dziś wczesnym popołudniem” – donosi CdS. Wiadomość tę potwierdził Simone Pillon, prawnik, który reprezentował rodzinę dziewczynki we Włoszech. Rodzice starali się o przeniesienie dziecka do szpitala Bambino Gesù w Rzymie, by zapobiec odłączenia Indi od aparatury. Jednak w piątek Sąd Najwyższy w Londynie po raz kolejny odrzucił wniosek apelacyjny rodziny.

„Ile dziewczynka może przeżyć bez wspomagania aparaturą? Zdaniem lekarzy, nie dłużej niż kilka dni albo nawet kilka godzin. Protokół zakłada stopniową redukcję tlenu, a wówczas wszystko zależeć będzie od reakcji organizmu pacjenta” – tłumaczy „Corriere”.

Do sprawy – jak relacjonuje CdS – odniósł się także papież Franciszek, który „łączy się z rodziną małej Indi Gregory, z jej tatą i mamą, modli się za nich i za dziewczynkę oraz kieruje swoje myśli w kierunku wszystkich dzieci, które w tym samym czasie na całym świecie cierpią lub ryzykują życiem z powodu choroby lub wojny” – jak zapewnił Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

O historii Indi pisaliśmy wcześniej: