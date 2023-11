Ojciec Święty przyjął na specjalnej audiencji przedstawicieli włoskiej prasy, w tym członków Federacji Tygodników Katolickich. Zachęcił ich, by na coraz szybszych autostradach dzisiejszej komunikacji, które stwarzają nowe media nie zapominali o formacji i ochronie odbiorców oraz o potrzebie dawania świadectwa. Papież przypomniał, że wciąż wielkim wyzwaniem pozostaje edukowanie młodych pokoleń do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów.

Pozdrawiając dziennikarzy Franciszek stwierdził, że opowiadają oni o „ludzkiej geografii”, która charakteryzuje włoską codzienność. Zauważył, że ich rolą jest „tkanie w jedno podzielonego społeczeństwa”, budowanie komunii i wznoszenie mostów zamiast murów podziałów.

Ojciec Święty podkreślił, że „tygodniki katolickie wnoszą dalekowzroczne, roztropne i mądre spojrzenie do naszych domów: nie podają jedynie «wiadomości chwili», które łatwo się wypalają, ale przekazują ludzką i chrześcijańską wizję mającą na celu formowanie umysłów i serc, aby nie dały się zniekształcić krzykliwym słowom lub doniesieniom prasowym, które z chorobliwą ciekawością przechodzą od czerni do różu, zaniedbując klarowność bieli”. Dziennikarzy zachęcił do promowania „ekologii komunikacji” wszędzie tam, gdzie są obecni: w szkołach, rodzinach, między sobą.

„Waszym powołaniem jest przypominanie nam, w prostym i zrozumiałym stylu, że poza newsami i doniesieniami zawsze istnieją uczucia, historie, ludzie z krwi i kości, których należy szanować tak, jakby byli naszymi krewnymi” – mówił Papież. Przypomniał, że ze straszliwych wiadomości ostatnich dni o przemocy wobec kobiet, widać jak pilne jest wychowanie do szacunku i troski: formowanie mężczyzn zdolnych do zdrowych relacji. „Komunikacja to kształtowanie człowieka. Komunikacja to formowanie społeczeństwa. Nie porzucajcie ścieżki edukacji: zaprowadzi was daleko!” – apelował Papież podczas spotkania z włoskimi dziennikarzami. Ich dalszą pracę zawierzył św. Franciszkowi Salezemu oraz bł. Carlo Acutisowi prosząc, by kierowali ich krokami na drogach formacji, ochrony i chrześcijańskiego świadectwa.