Waldemar Nowakowski zapisze się jako niezłomny uczestnik historii Polski i jej bezcenny świadek – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników czwartkowych uroczystości pogrzebowych ppłk. Waldemara Nowakowskiego ps. Gacek

"Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Pana Waldemara Nowakowskiego, harcerza Szarych Szeregów, działacza obu konspiracji, człowieka bez reszty oddanego sprawie niepodległości. W dniu ostatniego pożegnania chcę w imieniu Rzeczypospolitej wyrazić uznanie i wdzięczność za Jego miłość Ojczyzny, odwagę i poświęcenie" – podkreślił Andrzej Duda w liście odczytanym przez sekretarz stanu w KPRP Wojciecha Kolarskiego.

Przypomniał, że "wychowany w rodzinie o wspaniałych tradycjach wojskowych i patriotycznych, należał do najmłodszego pokolenia zaangażowanego w tajną działalność przeciwko niemieckim okupantom". "W powstaniu warszawskim służył na Woli jako łącznik i sanitariusz, dostarczając amunicję i środki medyczne" – dodał.

"Pamięć i dziedzictwo zrywu 1944 r., w którym brał udział także jego ojciec – major Władysław Nowakowski, dowodzący Zgrupowaniem Armii Krajowej +Żubr+ na Żoliborzu – Waldemar Nowakowski niósł w sercu przez całe życie. Gdy koniec wojny nie przyniósł odzyskania wolności, aktywnie włączył się w działania nowego podziemia antykomunistycznego. Za akcje dywersyjne oraz przeciwstawianie się reżimowej propagandzie był aresztowany przez aparat bezpieczeństwa i więziony. Mimo prześladowań pozostał zawsze wierny ideałom i wartościom Polski Walczącej" – czytamy w liście.

Jak zaznaczył prezydent, "po przełomie 1989 roku działał w środowiskach kombatanckich, m.in. w Związku Powstańców Warszawskich i organizacjach dawnych więźniów politycznych okresu stalinowskiego".

"Jego zasługi dla wolnej Polski wiele razy honorowano odznaczeniami państwowymi. Sam miałem zaszczyt nadać Mu w 2019 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Ufam, że we wspomnieniach bliskich, przyjaciół, współpracowników i wszystkich, którzy mieli okazję Go poznać, Waldemar Nowakowski zapisze się jako niezłomny uczestnik historii Polski oraz jej bezcenny świadek, a Jego patriotyzm – jako wzór do naśladowania" – podkreślił.

Ppłk Waldemar Jerzy Nowakowski ps. Gacek urodził się 3 stycznia 1933 r. w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego był łącznikiem w 2 Rejonie Obwodu Wola Armii Krajowej. Pełnił służbę w szpitalu polowym przy ulicy Obozowej 85 w strukturze Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK "Bakcyl".

Od września 1948 r. współorganizował na warszawskich Bielanach w Gimnazjum Księży Marianów organizację niepodległościową Harcerski Ruch Oporu. W lutym 1951 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie do sierpnia 1953 r. więziony w areszcie UBP przy ul. Cyryla i Metodego w Warszawie i w zakładach karnych w Jaworznie i Krakowie.

Nowakowski został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Pro Bono Poloniae.

Zmarł 28 listopada. Został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.