Piosenkę o Dulcissimie zaśpiewały Magda Anioł i jej córka Łucja  

Piosenka nosi tytuł „Tu kwiaty nie więdną”. Jej premiera odbyła się w serwisie YouTube 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Siostra Dulcissima urodziła się w 1910 r. w Zgodzie, dzisiejszej dzielnicy Świętochłowic, jako Helena Hoffmann. Zmarła w opinii świętości w 1936 roku w wieku 26 lat w Brzeziu nad Odrą, dzisiejszej dzielnicy Raciborza.

Od dzieciństwa rozmawiała w snach ze świętą Teresą z Lisieux, a czasem także z Jezusem i Maryją. Nie chwaliła się tym, ale czasem mówiła przy tym przez sen – co robiło na świadkach wielkie wrażenie. Była mistyczką i stygmatyczką, miała dar jasnowidzenia.

Siostry Maryi Niepokalanej Tu kwiaty nie więdną (Dulcissima) - Magda Anioł



Już za życia wokół niej dochodziło do uzdrowień, takich jak odzyskanie wzroku i słuchu przez małego chłopca, Jana Darowskiego. Po śmierci niewytłumaczalne pod względem medycznym uzdrowienia ludzi, którzy proszą ją o pomoc, przybrały skalę wręcz masową. Trwa to do dziś.

W tekście piosenki, napisanej przez Adama Szewczyka, padają słowa "A ja czasem piszę do niej list". To nawiązanie z jednej strony do modlitwy, a z drugiej do listów, które Dulcissima w dzieciństwie wysyłała do Pana Jezusa.

– Jednym z dziecięcych życzeń s.Dulcissimy było, by przejść do wieczności na Anioł Pański. Chętnie śpiewała "przy dzwonieniu na Ave i Ciebie, o Dziewico, chwalić mym ostatnim tonem! Ave Maryja!" Tak też się stało, jak odnotował o. Józef Schweter CSsR. Jestem przekonana, że premiera piosenki Magdy Anioł "Tu kwiaty nie wiedną" zaplanowana na 8 grudnia i na Anioł Pański oddaje chwałę Bogu, przez Maryję ustami i tańcem Anioła Dobroci, Dulcissimy Hoffmann. Ona tańczy z aniołami – mówi siostra Małgorzata Cur z klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej w Raciborzu-Brzeziu.

Magda Anioł

feat. Łucja Szewczyk Anioł

muz. i sł. Adam Szewczyk

Tu kwiaty nie więdną

(Dulcissima)

muz i sł. Adam Szewczyk

G D e

Wystarczyło jej 26 lat

C

by odkryć tajemnicę

G

i zrozumieć czym jest miłość

G D e

Wystarczyło jej 26 lat

C

by cała wieczność

G

stała się chwilą

Am7

Tu kwiaty nie więdną

C D

i światła nie gasną…

e h a7

A ja czasem widzę ją we śnie

C

jak śmieje się przez łzy

D G D

i tańczy z aniołami

e h a7

a ja czasem piszę do niej list

C

tych kilka prostych słów -

cm e C D

wstawiaj się za nami

Wystarczyło jej 26 lat

by na skrzydłach słabości wznieść się do nieba

Wystarczyło jej 26 lat

by pojąć, że prócz Boga

nic więcej nie trzeba