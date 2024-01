Zambia walczy z cholerą

Wzrost zachorowań odnotowuje się w Zambii od października. Epidemii sprzyjają ulewne opady, które przyspieszają przenoszenie choroby przez skażoną wodę i żywność

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z powodu cholery zmarło już prawie sto osób. Najwięcej przypadków śmiertelnych miało miejsce w ostatnim kwartale mijającego roku.

W ciągu ostatniej doby odnotowano pięć kolejnych zgonów i 111 nowych przypadków zakażenia. To najwyższa dzienna liczba zakażeń w 2023 r.

Zambia: Govt steps up anti-cholera campaign as deaths near 100