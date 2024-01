Papież ochrzcił 16 dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej  

W niespełna dwuminutowej, improwizowanej homilii podczas Mszy sprawowanej w kaplicy konklawe, Papież podziękował rodzicom 9 chłopców i 7 dziewczynek za to, że zachcieli ochrzcić swe dzieci, dając im przez to dar wiary. Wskazał, że to dzieci są bohaterami tej ceremonii, dlatego też mogą ziewać, płakać, krzyczeć, ponieważ to jest ich święto i otrzymają najpiękniejszy z darów – dar wiary, dar Boga. „Na razie są cicho, ale wystarczy by jedno zaczęło podając nutę i zaczyna się koncert. Pozwólcie im płakać, jeśli są głodne nakarmcie, jak są przegrzane rozbierzcie je. To dzieci są bohaterami, ponieważ także nam dadzą dziś świadectwo tego, jak się otrzymuje wiarę - z niewinnością i z otwartością serca” – podkreślił Franciszek

Rodzicom i chrzestnym życzył, by ich życie było pomocą dla tych dzieci, pomocą we wzroście. „Trzeba im w tym towarzyszyć, to jest sposób pomocy, aby także wiara w nich wzrastała” – zauważył Papież. Na zakończenie podziękował rodzicom za ich świadectwo, za to, że przynieśli swe dzieci do Kaplicy Sykstyńskiej, aby otrzymały wiarę.