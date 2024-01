Jak podkreśla ks. Juan Usma Gomez, szef zachodniej sekcji Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan, kontekst, w jakim żyje wspólnota z Burkina Faso, nadaje szczególną wymowę przygotowanemu przez nią opracowaniu.

„W Burkina Faso wierzący w Chrystusa są mniejszością i przechodzą przez niezwykle trudną sytuację prześladowania. I ta cierpiąca wspólnota zaprasza nas do modlitwy o miłość” – mówi duchowny. To niezwykłe świadectwo wierności Ewangelii i wypełnienia tego, czego chciał nas nauczyć Jezus przez przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie.

Chrześcijanie z Burkina Faso próbują nas zainspirować, nie tylko dzieląc się tym, jak w Afryce praktykuje się gościnność i wsparcie, ale także zapraszając do refleksji nad tekstami ojców Kościoła. „[Ci ostatni] przekazali nam odczytanie przypowieści, widząc w Miłosiernym Samarytaninie przewodnika, którym jest Chrystus, a w cierpiącym człowieku Adama, który zszedł z raju na ziemię i przeżywa trudne chwile. Miejscem, gdzie go przyjęto, jest Kościół - wspólnota, który musi przyjąć pełną miłości troskę o wszystkich, bez względu na ich religię, narodowość, rasę czy przynależność do jakiekolwiek społeczności” – wyjaśnia ks. Usma Gomez.