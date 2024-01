Papież zachęca do lektury nowego wydania katechizmu młodych  

Proszę was: studiujcie katechizm z pasją i wytrwałością, poświęćcie mu swój czas – apeluje Papież do młodych we wprowadzeniu do kolejnego wydania Youcat. Jest on, jak przypomina, katechizmem przeznaczonym dla młodych ludzi. Opiera się na wielkim Katechizmie Kościoła Katolickiego, ale jest przedstawiony w stylu i rytmie, który wprowadza nowe pokolenia w życie chrześcijańskie.

„Dlatego – pisze do młodych Franciszek - zachęcam do przeczytania tej książki z ufnością. W rzeczy samej, ośmielę się powiedzieć: pokochaj tę książkę, ponieważ jest ona owocem miłości. Odkryjesz, że nie ma ona innego celu niż obudzenie lub ponowne rozbudzenie w tobie wielkiej miłości do Jezusa”.

Papież przywołuje też wprowadzenie Benedykta XVI do pierwszego wydania Youcat. Użył on – jak przypomina Franciszek - mocnych i znaczących słów, które warto zapamiętać: „Ta książka jest przekonująca, ponieważ mówi nam o naszym własnym przeznaczeniu i dlatego dotyczy każdego z nas”.

We wprowadzeniu do nowego wydania katechizmu młodych Papież podkreśla, że dla tego okresu życia nic nie może być bardziej odpowiednie niż bliskość tajemnicy Chrystusa. „Drodzy przyjaciele, wszyscy potrzebujemy Jezusa, wszyscy musimy dobrze poznać to, co On nam objawił, nawiązać z Nim kontakt, aby nigdy nie utracić więzi z Jezusem” – napisał Franciszek. Podkreślił, że cel ten najlepiej można osiągnąć właśnie przez studium katechizmu połączone z wytrwałym czytaniem Ewangelii i codzienną modlitwą.