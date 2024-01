Turcja. Zamachowcy zaatakowali włoski kościół w Stambule  

Do ataku na doszło o godzinie 11.40 czasu lokalnego w dzielnicy Sariyer w Stambule. Napastnicy zbiegli, ich poszukiwania trwają - poinformował turecki minister.

"Zdecydowanie potępiamy ten haniebny atak" - dodał.

Ofiara śmiertelna ataku została zidentyfikowana przez tureckiego ministra inicjałami C.T. "Wiele innych osób zostało rannych podczas ataku" - poinformował dziennik lokalny "Sariyer Gazetesi". Portal Duvar poinformował, że napastnicy nosili maski narciarskie.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia policji obszar wokół katolickiego kościoła został zablokowany.

"Nigdy nie pozwolimy tym, którzy próbują zniszczyć naszą jedność i pokój, osiągnąć swój cel atakując miejsca kultu religijnego w naszym mieście" - napisał na platformie X burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu, potępiając niedzielny atak. Motyw ataku pozostaje niejasny. W grudniu 2023 roku tureckie służby bezpieczeństwa zatrzymały 32 podejrzanych o członkostwo w tzw. Państwie Islamskim. Osoby te podejrzewano o planowanie ataków na synagogi, kościoły i ambasadę Iraku w Turcji. Zatrzymań dokonano w dziewięciu różnych miastach, w tym w Stambule i Ankarze.

W ostatnich miesiącach Turcja zintensyfikowała działania przeciwko członkom różnych organizacji określanych w kraju jako terrorystyczne.

AKTUALIZACJA

W niedzielnej mszy w kościele włoskim w Stambule, podczas której dwóch uzbrojonych napastników zastrzeliło jednego z wiernych, uczestniczył konsul generalny RP Witold Leśniak wraz z dziećmi - poinformowały tureckie media.

Konsul i jego rodzina nie odnieśli żadnych obrażeń w ataku - zaznaczył portal TR Haber. Dodano, że broń zacięła się napastnikom po pierwszym strzale.

Motywy ataku pozostają niejasne.

Po ataku rozmowę telefoniczną z polskim konsulem odbył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, o czym w mediach społecznościowych poinformował jego rzecznik.

"Trwają poszukiwania dwóch sprawców tego napadu. Prosimy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń miejscowych władz" - zaapelował w komunikacie konsulat RP w Stambule. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że polskie służby dyplomatyczne i konsularne monitorują sytuację na miejscu" - zaznaczyła ambasada RP w Ankarze.

Ofiara śmiertelna ataku w kościele to 52-letni mężczyzna - poinformował portal Duvar. Nagranie przedstawiające atak pokazuje dwóch mężczyzn wchodzących do świątyni za swoją ofiarą, w kierunku której oddali strzał natychmiast po wejściu do kościoła.

"Świadkowie opowiedzieli, że zamachowcy zbiegli z miejsca ataku pieszo" - podał turecki portal.

Bratanek ofiary przyznał, że wujek "przyszedł do kościoła w ramach wizyty, przypadkowo". "Był niewinną osobą, zdecydowanie niewinną ofiarą. Był emerytem, nieco niepełnosprawnym umysłowo" - powiedział mężczyzna.