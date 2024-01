Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o ochronę ludności cywilnej wszędzie tam, gdzie trwają walki: na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański wezwał, by wysłuchano wołania ludzi na Ukrainie, którzy chcą pokoju.

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na plac Świętego Piotra w południe papież zaapelował, by wszędzie tam, gdzie trwają walki - "na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, Izraelu" szanowano ludność cywilną.

"W sposób żarliwy myślę zawsze o wszystkich ofiarach, zwłaszcza cywilnych, spowodowanych przez wojnę na Ukrainie. Proszę, niech zostanie wysłuchane ich wołanie o pokój; wołanie ludzi, którzy są zmęczeni przemocą i chcą, by zatrzymano wojnę, która jest katastrofą dla narodów i porażką ludzkości" - oświadczył Franciszek.

W oknie z papieżem stanęło dwoje dzieci z Akcji Katolickiej diecezji rzymskiej w ramach dorocznej inicjatywy Karawana Pokoju. Dziewczynka odczytała list napisany przez rzymskie dzieci.

Podkreśliły one: "Jak co roku jesteśmy tutaj, by wykrzyczeć całemu miastu i światu naszą wolę pokoju. W tych dniach trudno myśleć o pokoju, wiele wojen toczy się także blisko nas; wydaje się, że dla nikogo nie jest ważne czynienie pokoju".

"My natomiast chcemy stać po stronie pokoju próbując, na ile możemy, zgasić ogień nienawiści i przemocy" - dodali chłopcy i dziewczęta z Akcji Katolickiej z parafii w Wiecznym Mieście.

Zaznaczyli: "Świat jest darem Boga, nie możemy niszczyć go nienawiścią, ale musimy sprawić, by rozkwitało przesłanie miłości Jezusa. A nie może istnieć miłość bez pokoju".

Nawiązując do hasła tegorocznej inicjatywy: "To jest twój dom" dzieci podkreśliły: "Zrozumieliśmy, że naszym domem jest nasza planeta i że musimy wszyscy zatroszczyć się o nią".

Papież wyraził też bliskość ze wspólnotą włoskiego kościoła w Stambule, gdzie doszło w niedzielę do zbrojnego ataku podczas mszy. Zginęła tam jedna osoba.

Franciszek przypomniał również, że od trzech lat trwa zbrojny konflikt w Birmie. Podkreślił, że przyłącza się do głosu tamtejszych biskupów, apelujących o zakończenie walk oraz o sprawiedliwość w kraju.

"Pokój to droga. Zachęcam wszystkie zaangażowane strony o zrobienie kroków na rzecz dialogu i zrozumienia" - mówił. Wezwał też o umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej dla ludności.