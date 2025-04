Kula z zamachu na JPII ważnym symbolem dla Portugalczyków

Portugalczycy do dzisiaj są wdzięczni Karolowi Wojtyle za mówienie w ich języku oraz promowanie objawień fatimskich, powiedział w rozmowie z PAP amerykański watykanista i korespondent Dennis Redmont.

Były wykładowca dziennikarstwa oraz długoletni korespondent agencji Associated Press podkreślił, że jedną z cech pochodzącego z Polski papieża, który zmarł 2 kwietnia 2005 r., było poszukiwanie głębi każdego człowieka.

"Spotykając się z Janem Pawłem II miało się wrażenie, że jego wzrok przeszywa rozmówcę, że słucha on każdego z dużą uwagą", dodał Redmont, zaznaczając, że papież "skracał dystans" i często łamał etykietę. Jan Paweł II był przenikliwym obserwatorem zarówno życia społecznego, jak i poszczególnych jednostek. W kontakcie z nim każdy rozmówca miał szansę "zostać dostrzeżony" - zaznaczył.

Amerykański watykanista, który komentuje papieskie podróże od czasu pontyfikatu Pawła VI, zapamiętał Jana Pawła II jako promotora rodziny. Dodał, że papież pobłogosławił jego małżeństwo w samolocie lecącym do Afryki podczas papieskiej pielgrzymki do Angoli oraz na Wyspy Św. Tomasza i Książęcą.

"To był 1992 r. Papież dowiedział się, że na pokładzie razem ze mną podróżuje moja żona, ówczesna dziennikarka portugalskiego +Diario de Noticias+. Byliśmy prawdopodobnie pierwszym małżeństwem korespondentów, którym na pokładzie papieskiego samolotu Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa", dodał Dennis Redmont.

Blisko 83-letni Redmont odnotował, że Jan Paweł II bardzo interesował się tematyką objawień z 1917 r. w Fatimie oraz życiem tamtejszego sanktuarium maryjnego.

"Papież miał do tego miejsca wyjątkową słabość, na co niewątpliwy wpływ miał zamach na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r. w Rzymie. Przypadało wówczas święto Matki Boskiej Fatimskiej. Po przeżyciu zamachu Ojciec Święty interpretował swoje cudowne ocalenie jako pomoc Opatrzności. Stąd, po roku od zamachu, pojawił się w Fatimie z pielgrzymką dziękczynną", dodał Redmont, który był świadkiem rzymskiego zamachu.

Amerykański watykanista, który jako jedyny dziennikarz na świecie był korespondentem podczas wszystkich podróży papieskich do Fatimy, od Pawła VI do Franciszka, odnotował, że nieustanna popularność św. Jana Pawła II w Portugalii to m.in. efekt licznych podróży do tego kraju pochodzącego z Polski papieża.

"Przybywał on tam trzykrotnie: w 1982, 1991 i 2000 r. Żaden inny papież przed nim ani po nim nie docierał do Portugalii tak często", przypomniał Dennis Redmont, zaznaczając, że Portugalczycy do dzisiaj są wdzięczni Karolowi Wojtyle za mówienie w ich języku oraz promowanie objawień fatimskich.

"Dodatkowym symbolem bliskim Portugalczykom jest także kula z zamachu na życie papieża, którą Jan Paweł II ofiarował sanktuarium fatimskiemu. Stanowi ona ważny element korony figurki Matki Bożej Fatimskiej", dodał Redmont, który u boku papieża odbył ponad 40 podróży apostolskich.

Marcin Zatyka