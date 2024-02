MKiDN: Likwidacja Polskiej Agencji Prasowej wpisana do KRS  

Warszawski sąd rejestrowy wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS likwidację spółki Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informację o wpisie otwarcia likwidacji PAP S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego opublikowano w poniedziałek na stronie internetowej MKiDN. "Warszawski sąd rejestrowy wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS likwidację spółki Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji. W tej chwili wpisanych do rejestru jest już kilkanaście spółek realizujących misję mediów publicznych, w których otwarta została likwidacja" - przypomniano.

Dodano, że "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako reprezentant Skarbu Państwa, właściciela 100 proc. akcji Spółki, informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcia procesu likwidacji spółki PAP S.A. w likwidacji, wpisując także osobę likwidatora, red. Marka Błońskiego, który jest jedynym uprawnionym organem do zarządzania Spółką".

"Warszawski sąd rejestrowy już po raz drugi wpisał otwarcie likwidacji spółki realizującej misję mediów publicznych (poprzednio spółki prowadzącej +Radio dla Ciebie+). Sądy na terenie całej Polski analogicznie wpisały otwarcie likwidacji już w kilkunastu spółkach, co potwierdza, że znakomita większość referendarzy sądowych nie ma wątpliwości co do działań podjętych w tym zakresie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy" - podkreślono.

19 grudnia ub.r. Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Prezesem PAP szef MKiDN mianował Marka Błońskiego, dziennikarza Agencji z ponad 25-letnim stażem pracy. Decyzją Rady Nadzorczej w skład Zarządu PAP powołano Pawła Kostrzewę. Prezes Błoński tymczasowo przejął obowiązki redaktora naczelnego. Od lutego stanowisko naczelnego obejmie Wojciech Tumidalski.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela - podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

18 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto, według TK, niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv. MKiDN przekazało wówczas, że wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej.

W ub. tygodniu referendarze sądowi Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oddalili wnioski o wpis otwarcia likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

TK: niekonstytucyjne objęcie publicznej rtv zapisami Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki