Tzw. Pavillon des Sources nie zostanie rozebrany, "ale przesunięty o kilka metrów, cegła po cegle" - przekazała minister Dati.

Pavillon des Sources (Pawilon Źródeł) to niewielki budynek z początku XX wieku wybudowany w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej. Znajduje się koło siedziby Instytutu Curie - instytutu naukowego i muzeum, które noszą imię Marii Skłodowskiej-Curie, polsko-francuskiej uczonej, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla (w dziedzinie fizyki i chemii), współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, odkrywczyni dwóch nowych pierwiastków, radu i polonu.

Instytut Curie, fundacja m.in. walcząca z rakiem, chciał na miejscu pawilonu zbudować nowoczesne centrum chemii biologicznej, które miało specjalizować się w badaniach onkologicznych. Mimo uzyskania stosownych pozwoleń władz miejskich, decyzja o rozbiórce spowodowała ostre spory - przypomniała agencja AFP.

Opowiadający się za rozbiórką - był wśród nich m.in. prawnuk Skłodowskiej, Marc Joliot - argumentowali, że za czasów noblistki w budynku nie toczyły się istotne prace, służył głównie do przechowywania promieniotwórczych odpadów, a obecnie jest tak radioaktywny, że nie można nawet go zwiedzać. Przeciwnicy twierdzili, że Skłodowska przygotowywała w nim do badań substancje radioaktywne, pawilon miał znaczenie dla jej pionierskich prac naukowych, a tym samym jest zasługującym na konserwację pomnikiem historii.

W rezultacie decyzję o rozbiórce wstrzymano, obecnie zaś podjęto decyzję, że pawilon zostanie przeniesiony, dzięki czemu "centrum walki z rakiem będzie mogło być rozwijane i modernizowane" w ramach nowej umowy - powiedziała minister Dati.

Z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie prowadzono badania nad leczeniem nowotworów przy wykorzystaniu promieniotwórczości.