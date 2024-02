Zapraszamy wszystkich, szczególnie uczniów, ich rodziców i nauczycieli, do włączenia się w akcję #dOCEŃto. Pragniemy w niej ukazać wartość szkolnych lekcji religii i opowiedzieć się za dalszym wliczaniem oceny z religii i etyki do średniej - informują autorzy petycji wspieranej przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.

- Na lekcjach religii uczniowie dowiadują się, że wiara i nauka wzajemnie się uzupełniają. Poznają wiarę, która jest racjonalna i opiera się na logice. Szkolna lekcja religii stawia na rozwój intelektualny ucznia. W toku nauczania uczestnicy poznają sylwetki wybitnych naukowców, którzy byli jednocześnie ludźmi głębokiej wiary - piszą organizatorzy akcji.

Zachęcają do podpisywania petycji do ministra edukacji narodowej Barbary Nowackiej w sprawie wliczania oceny z religii/etyki do średniej oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów.