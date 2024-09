Podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego z udziałem minister edukacji Barbary Nowackiej przed Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu wywieszono m.in. transparent z napisem: "My chcemy Boga w książce w szkole".

Jak podaje lokalny serwis korso.pl, kilkaset osób wyraziło tam swój sprzeciw wobec zmian w polskiej edukacji. Krytyka dotyczyła kroków rządu zmierzających do zmniejszenie roli religii w szkołach, usunięcia niektórych klasycznych lektur oraz wprowadzenia - jak to określili manifestujący - „lewicowej propagandy” do edukacji. W trakcie demonstracji odmawiano różaniec.

