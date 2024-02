Od nowego roku akademickiego na UKSW kurs dla duszpasterzy powołań  

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UKSW ruszy specjalistyczny roczny kurs dla duszpasterzy powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. - Konieczna jest budowa środowiska specjalistów kompetentnych w dziedzinie rozpoznawania i formacji powołania - podkreśla ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań.

Ks. prof. Marek Tatar wyjaśnia w rozmowie z KAI, że obecnie osoby zajmujące się duszpasterstwem powołań nie stanowią w Polsce stałej grupy specjalistów. - Po pierwsze, mamy do czynienia z dużą rotacją tych osób. Po drugie, trzeba tym osobom udostępnić konkretne narzędzia do pracy z ludźmi. Zarówno księża, jak i siostry zakonne mają różne przygotowanie w tej materii. Księża zwykle jedynie teologiczne, a tu potrzeba specyficznych umiejętności w obliczu tego, co dziś dzieje się z młodym człowiekiem - tłumaczy krajowy duszpasterz powołań.

Konieczne jest zatem rozpoczęcie budowy środowiska specjalistów w dziedzinie powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, rozpoznawania powołania i formacji ku niemu. W dobie swego rodzaju tąpnięć kulturowych - wyjaśnia - potrzeba ludzi kompetentnych w tej kwestii.

Jak dodaje, w duszpasterstwie niezbędna jest nie tylko wiedza socjologiczna o tym, jacy dziś są młodzi ludzie, ale i nabycie umiejętności warsztatowych pracy z młodymi. - Nie chodzi tu o wiedzę stricte akademicką, ale połączenie wiedzy i warsztatu do pracy z młodym powołanym człowiekiem. Musimy tu uwzględnić cały kontekst kulturowy, psychologiczny, społeczny, medialny i językowy funkcjonowania młodych - powiedział.

Zwraca też uwagę, że ci, którzy dziś przychodzą do seminariów duchownych czy zakonnego nowicjatu są przedstawicielami "fazowego przesunięcia w powołaniu": zwykle już nie osoby tuż po maturze, ale z kandydaci i kandydatki z pewnym bagażem życiowym, na który muszą spojrzeć z powołaniowego punktu widzenia oraz przepracować ten miniony czas na gruncie duchowo-formacyjnym.

Kurs nie ma mieć charakteru np. studiów podyplomowych prowadzących do uzyskania stopnia naukowego, gdyż ograniczałoby to dostępność tej oferty edukacyjnej dla osób bez wyższego wykształcenia.

Zatwierdzony jest już syllabus z programem zajęć składających się na kurs. Na dwusemestralne zajęcia odbywające się na Wydziale Teologicznym UKSW przy ul. Dewajtis w Warszawie złoży się w 60% część warsztatowa, a w 40% - część teoretyczna. Wykładowcami będą najlepsi specjaliści tego zagadnienia z kraju oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Kurs ma ruszyć 1 października, będzie się odbywał w jedną sobotę w miesiącu, obejmie 100 godzin zajęć. Praktyczne informacje o zapisach na kurs pojawią się w maju na stronach Wydziału Teologicznego UKSW (zakładka "Kursy") oraz Krajowego Centrum Powołaniowego https://powolani.pl/