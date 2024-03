Głos irlandzkich biskupów w obronie tożsamości rodziny  

Biskupi Irlandii w wydanym oświadczeniu zwracają uwagę na niebezpieczeństwo proponowanych zmian legislacyjnych.

Uzasadniając swoje zastrzeżenia dotyczące proponowanych zmian, biskupi przywołują słowa Papieża Franciszka wypowiedziane w Irlandii w 2018 roku, który powiedział, że przybył do tego kraju, aby zaświadczyć o wyjątkowej roli, jaką odgrywa rodzina w wychowaniu swoich członków oraz rozwoju zdrowej tkanki społecznej, dodając że rodziny są spoiwem społeczeństwa, a ich dobro musi być promowane i chronione wszelkimi odpowiednimi środkami.

W oświadczaniu biskupi ostrzegają, że usunięcie z konstytucji odniesienia do rodziny jako opartej na małżeństwie i zastąpieniu tego pojęciem „trwałej relacji” może prowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji w życiu społecznym.

Nawiązując do proponowanego usunięcia z konstytucji pojęcia „kobiety” i „matki”, której obecnie konstytucja przyznaje uprzywilejowany status w jej wkładzie w życie państwa, biskupi podkreślają konieczność zachowania w ustawie zasadniczej odniesienia do roli społecznej, jaką pełnią matki.

Kończąc swoje oświadczenie biskupi przywołują słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Irlandii w 1979 roku, który stwierdził, że rodzina jest prawdziwą miarą wielkości narodu.