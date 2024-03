To będzie już szósta edycja górskiego półmaratonu organizowanego przez naszą redakcję w Międzybrodziu Bialskim w Beskidzie Małym. Do tej pory blisko 1,5 tys. osób, które przekroczyło metę w jednym z najbardziej zachwycających miejsc w polskich górach - nad samym brzegiem jeziora Międzybrodzkiego.

W tym roku po raz kolejny pobiegniemy trasą liczącą 21,7 km z 1120 metrami przewyższeń. Po drodze zdobędziemy kilka szczytów, m.in. Nowy Świat, Gaiki, Rogacz, Magurkę Wilkowicką i najwyższy w całym Beskidzie Małym Czupel. A za nim już tylko 3,5 km zbiegu do mety, na którym wytracimy ponad 600 metrów przewyższenia. Na ostatnich kilkuset metrach jeszcze runda honorowa po miasteczku i finisz.

Amatorzy i wyczynowcy

Bieg Frassatiego od pierwszej edycji cieszy się dużą popularnością zarówno wśród biegaczy amatorów (którzy stanowią około 90 proc. wszystkich uczestników) jak i wśród krajowej elity biegaczy górskich. Regularnie startują tu medaliści mistrzostw Polski, a poziom sportowy walki o zwycięstwo jest naprawdę wysoki. Tym co wyróżnia ten bieg jest również liczny udział duchownych, a zdarzało się, że metę przekraczały również siostry zakonne. Z tego powodu od drugiej edycji (w 2020 r.) co roku organizujemy również w ramach tego biegu Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Biegach Górskich. W tym roku odbędą się po raz piąty.

Atmosfera, kibice, aktywny wypoczynek dla całych rodzin

Bieg Frassatiego wyróżnia też liczny udział kibiców, fantastyczna zabawa na trasie i mecie oraz fakt, że wielu biegaczy przyjeżdża do Międzybrodzia całymi rodzinami, by wspólnie, aktywnie spędzić ten czas. To wyjątkowe miejsce - oprócz licznych szlaków turystycznych, infrastruktury schroniskowej, w zasięgu ręki jest również niesamowita góra Żar (możliwość wjazdu kolejką, tor saneczkowy, możliwości lotu paralotnią), jezioro z możliwością uprawiania sportów wodnych, a w zasięgu godziny jazdy m.in. Bielsko-Biała, Wadowice, parki rozrywki w Inwałdzie i Zatorze (Energylandia).

