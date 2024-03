Z ogromną przykrością przyjąłem wiadomość o śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu należącym do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Ufam, że wszystkie okoliczności związane z tym wydarzeniem zostaną jak najszybciej wyjaśnione - napisał abp Adrian Galbas, administrator apostolski diecezji sosnowieckiej, w komunikacie opublikowanym na stronach diecezji.

Poniżej treść komunikatu:



Sosnowiec, 21 marca 2024 r.

KOMUNIKAT

ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Z ogromną przykrością przyjąłem wiadomość o śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu należącym do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. W intencji Zmarłego odprawiłem Mszę Świętą, a jego rodzinę proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego współczucia.

Ufam, że wszystkie okoliczności związane z tym wydarzeniem – w tym udział duchownego diecezji sosnowieckiej - zostaną jak najszybciej wyjaśnione.

Jesteśmy gotowi do współpracy z organami procesowymi, jak również zostały podjęte wszelkie kroki wymagane w takiej sytuacji przez prawo kościelne. Będą one w odpowiedni sposób kontynuowane.



abp Adrian J. Galbas SAC

Administrator Apostolski

Diecezji Sosnowieckiej

---

Komunikat abp. Galbasa odnosi się do tragicznego wydarzenia, do którego doszło w mieszkaniu zajmowanym przez księdza-rezydenta parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia obecnego w mieszkaniu młodego mężczyzny. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu przyjęła tę informację do wiadomości "z głębokim smutkiem i niedowierzaniem", jednocześnie poinformowała, że w pełni współpracuje z organami procesowymi.

"Trwają czynności wyjaśniające, więc my także czekamy na informacje, które mogłyby nam pomóc zrozumieć, co się wydarzyło. Będziemy reagować na ustalenia, które zostaną podane do wiadomości przez prokuraturę" - powiedział wczoraj w rozmowie z KAI ks. Przemysław Lech, dyrektor Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej.

W czwartek przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. Autopsja nie wykazała żadnych urazów zewnętrznych i wewnętrznych. Konieczne jest zatem przeprowadzenie dodatkowych badań histopatologicznych, które ujawnią ewentualne choroby i toksykologicznych - stwierdzających, czy zmarły zażywał jakieś substancje.

Śledztwo zostało wszczęte pod kątem art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Sosnowiecka prokuratura precyzuje, że jest to standardowa procedura wszczęcia śledztwa, gdy przyczyna zgonu jest nieznana, a należy wyjaśnić okoliczności śmierci.