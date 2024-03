To będzie manifestacja na rzecz życia i rodziny, ale też wolności i niepodległości - zapowiadają organizatorzy Narodowego Marszu Życia. Rozpocznie się on 14 kwietnia o 12:30 na placu Zamkowym w Warszawie. Główne hasło wydarzenia to „Niech żyje Polska”. Ale rzeczniczka Marszu Lidia Sankowska-Grabczuk przyznaje w rozmowie z Radiem Watykańskim, że będzie to też reakcja na inicjatywy uderzające w ochronę życia nienarodzonych dzieci.

W tym kontekście organizatorzy Narodowego Marszu Życia przypominają, że prawo do życia od poczęcia to nie sprawa wyznaniowa, ale naturalne prawo człowieka zapisane w Konstytucji RP. Zostało ono potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 1997 i 2020 roku.

Do marszu w Warszawie dojdzie kilka dni po tym, jak Sejm ma zająć się projektami ustaw zawężającymi prawną ochronę życia w Polsce, a nawet wprowadzającymi tzw. „aborcję na życzenie” do 12 tygodnia ciąży. „Nie możemy mówić o prawie aborcyjnym, bo nie ma czegoś takiego jak prawo do zabijania ludzi. Musimy walczyć o prawo do ochrony życia. To prawo niczego nie liberalizuje, ono jeszcze bardziej zagraża życiu dzieci poczętych, ich matek i całych rodzin. Rzeczywiście, Marsz będzie reakcję na te wszystkie ustawy, na propozycję referendum” - podkreśla Lidia Sankowska-Grabczuk.

Dlatego też - jak dodaje - osoby, które chcą stanąć po stronie cywilizacji życia, którym bliskie jest dziedzictwo św. Jana Pawła II muszą przyjść na Marsz 14 kwietnia. „Konieczna jest ta reakcja, nowy zryw naszej wspólnej odpowiedzialności. Nie możemy stać obojętnie. Reagujemy na te wszystkie antyrodzinne, antycywilizacyjne inicjatywy, które dziś się podejmuje” - zaznacza rzeczniczka Narodowego Marszu Życia.

I Narodowy Marsz Życia odbył się w 2019 roku. To okazja do świętowania przypadającego 24 marca Narodowego Dnia Życia (święto państwowe) i dzień później Dnia Świętości Życia (w Kościele). Publicystka portalu afirmacja.info przypomina, że 14 kwietnia przypada też Święto Chrztu Polski. „Zamanifestujemy wdzięczność i odpowiedzialność za to dziedzictwo, za teraźniejszość i przyszłość chrześcijańskiej Polski, która od ponad 1000 lat jest naszym domem i życiem” - zauważa Lidia Sankowska-Grabczuk.

Honorowy patronat nad Narodowym Marszem Życia objęła Konferencja Episkopatu Polski. Rozmówczyni Radia Watykańskiego podkreśla, że wsparcie Kościoła jest dla tego typu inicjatyw nieodzowne, choć ochrona życia to prawo podstawowe, niezależne od wiary.

Organizatorami Narodowego Marszu Życia są Fundacja św. Benedykta, Koalicja dla Życia i Rodziny oraz ponad 30 organizacji partnerskich.