Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego Przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński złożyli Polakom w kraju i za granicą świąteczne życzenia przekazane PAP przez biuro prasowe KEP.

Abp Wojda zaznaczył, że zmartwychwstając Chrystus przyniósł ludziom chrześcijańską nadzieję życia wiecznego. "Niech ożywia ona każdego dnia zarówno wspólnotę Kościoła w Polsce, jak i naszą wspólnotę narodową w kraju i na emigracji, pomimo złożonej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoi Kościół nad Wisłą" - powiedział.

Przewodniczący KEP zapewnił także, że wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli i polskimi biskupami, chce podjąć wyzwania, przed którymi stoi wspólnota Kościoła katolickiego w naszej ojczyźnie.

"Pozwólmy zatem prowadzić się Zmartwychwstałemu Panu Jego drogami i bądźmy otwarci na Jego działanie pośród nas" - zachęcił abp Wojda. "Wszystkim rodakom życzę spokojnych i pełnych paschalnej radości Świąt Wielkanocnych" - dodał.

"Niech prawda o zmartwychwstaniu Jezusa opromienia środowiska kościelne, społeczne, narodowe, napełniając je zgodą, otwartością na bliźnich i szacunkiem wobec tych, którzy mają odmienne zdanie" - życzył w tym roku z okazji Wielkanocy sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński. Jak zaznaczył, "niech Zmartwychwstały Pan obdarza nas siłą do tego, by przezwyciężać podziały i nieporozumienia". "Niech otwiera nas na siebie we wzajemnym szacunku i pomaga nam dostrzegać to, co nas łączy" - dodał.

Bp Miziński zachęcił także do spojrzenia w przyszłość z ufną wiarą, zakorzenioną w słowach Chrystusa, "Pokój wam". "Niech ta wiara czyni z nas świadków Zmartwychwstałego, odważnych w swym postępowaniu, wiernych Ewangelii i otwierających się na miłość miłosierną Ojca Niebieskiego" - zaznaczył sekretarz generalny Episkopatu.(PAP)

autor: Magdalena Gronek

mgw/ mrr/ jann/