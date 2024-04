Z sondażu exit poll wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sześciu województwach, a Koalicja Obywatelska w dziesięciu. W poprzednich wyborach, w 2018 r. PiS wygrało w sejmikach dziewięciu województwach, a KO - w siedmiu.

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach:

pomorskim (47 proc.),

zachodniopomorskim (39,3 proc.),

kujawsko-pomorskim (38,5 proc.),

opolskim (37,6 proc.),

warmińsko-mazurskim (36,8 proc.),

dolnośląskim (36,2 proc.),

lubuskim (36,1 proc.),

śląskim (33,9 proc.),

mazowieckim (33 proc.)

oraz wielkopolskim (32,7 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików w sześciu województwach:

podkarpackim (49,7 proc.),

lubelskim (46,7 proc.),

świętokrzyskim (44,2 proc.),

małopolskim (42,3 proc.),

podlaskim (41,1 proc.)

oraz łódzkim (35,6 proc.).

Według oficjalnych danych PKW w 2018 r. w wyborach samorządowych PiS wygrało wybory do sejmików w dziewięciu województwach: podkarpackim (52,25 proc.), lubelskim (44,04 proc.), małopolskim (43,55 proc.), podlaskim (41,64 proc.), świętokrzyskim (38,40 proc.), łódzkim (34,88 proc.), mazowieckim (34,04 proc.), śląskim (32,11 proc.) i dolnośląskim (28,53 proc.).

W 2018 r. Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska) wygrała z kolei w siedmiu województwach: pomorskim (40,70 proc.), kujawsko-pomorskim (34,66 proc.), zachodniopomorskim (32,04 proc.), warmińsko-mazurskim (30,40 proc.), lubuskim (29,92 proc.), wielkopolskim (29,66 proc.) i opolskim (29,45 proc.).

Oznacza to, że w porównaniu z 2018 rokiem KO wyprzedziła PiS w trzech sejmikach wojewódzkich - dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

Najwyższa frekwencja w woj. mazowieckim, najniższa w woj. śląskim

Z opublikowanego w niedzielę badania exit poll pracowni Ipsos wynika, że najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim, gdzie do urn poszło 55,7 proc., a najniższa w woj. śląskim, gdzie wyniosła 47,8 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja była w Warszawie – 57 proc.

Według badania, frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

Zgodnie z badaniem, w województwie zachodniopomorskim frekwencja wyniosła 49,3 proc. W województwie pomorskim do urn poszło 51,5 proc. uprawnionych, w woj. warmińsko-mazurskim frekwencja wyniosła 51,1 proc., a woj. podlaskim 51,8 proc. W woj. lubuskim do urn poszło 50,6 proc. uprawnionych, w województwie wielkopolskim udział w wyborach wzięło 51,3 proc. wyborów, kujawsko-pomorskim 50,6 proc., a w woj. mazowieckim frekwencja wyniosła 55,7 proc. i była najwyższa w całym kraju. W województwie łódzkim frekwencja wyniosła 51,6 proc., w woj. świętokrzyskim 55,6 proc., a woj. lubelskim – 51,9 proc. W woj. dolnośląskim do wyborów poszło 48,3 proc. uprawnionych, w opolskim – 48,1 proc., zaś w śląskim 47,8 proc., co oznacza najniższą frekwencję w skali kraju. W woj. małopolskim frekwencja wyniosła 53,1 proc., a woj. podkarpackim 53,2 proc.

Ipsos opublikował także sondażowe dane o frekwencji w sześciu największych miastach. W Warszawie do urn poszło 57 proc. uprawnionych, w Gdańsku 52,3 proc., a w Katowicach – 46,4 proc. Frekwencja w Krakowie wyniosła 50,1 proc., w Rzeszowie 50,4 proc., a we Wrocławiu 48,2 proc.

Frekwencja w I turze wyborów samorządowych w 2018 r. wyniosła w skali całego kraju 54,9 proc. Wówczas największą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie do urn poszło 60,93 proc. uprawnionych. Najniższą frekwencje w wyborach samorządowych w 2018 r. odnotowano w województwie opolskim, gdzie wyniosła on 48,66 proc.

Wyniki exit poll wyborów samorządowych zostały przygotowane przez pracownię Ipsos na podstawie badania, które przeprowadzono w dniu głosowania przed 970 lokalami wyborczymi w Polsce. Po zakończeniu ciszy wyborczej na antenach Polsatu, TVN i TVP zaprezentowano prognozy dla sejmików wojewódzkich oraz sześciu miast: Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia.

Wyższa frekwencja kobiet niż mężczyzn

Z prawa do oddania głosu w wyborach samorządowych skorzystała więcej niż połowa kobiet i mniej niż połowa mężczyzn - wynika z badania Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Pod względem wieku najwyższą frekwencję zanotowano w przedziale osób mających 50-59 lat, a najniższą - 18-29 lat.

Według sondażu exit poll frekwencja w wyborach samorządowych przekroczyła 51 proc. Ipsos zbadał ją też w poszczególnych grupach wyborców - w zależności od płci, wieku oraz miejsca zamieszkania.

Zgodnie z sondażem kobiety przewyższyły frekwencją mężczyzn - w niedzielnym głosowaniu wzięło udział 53,3 proc. pań i 49,5 proc. panów.

Pod względem wieku najwyższą frekwencją odznaczyły się osoby w wieku 50-59 lat - zagłosowało 62,4 proc. z nich. Na wybory poszło również 55,1 proc. osób w wieku 40-49 lat, 51,4 proc. osób w wieku ponad 60 lat oraz 49,5 proc. osób w wieku 30-39 lat. Najniższą frekwencję mieli najmłodsi wyborcy, czyli osoby w wieku 18-29 lat. Głosowało 38,6 proc. z nich.

Sondaż wykazał ponadto, że najliczniej do urn poszli mieszkańcy wsi, których frekwencja wyniosła 54 proc. Drugi wynik, 52,1 proc., zanotowali wyborcy z miast powyżej 500 tys. mieszkańców, a trzeci, 51,1 proc. - wyborcy z miast do 50 tys. mieszkańców. Mniej niż połowa wyborców głosowała w miastach liczących 201-500 tys. mieszkańców (47,8 proc.) oraz w miastach liczących 51-200 tys. mieszkańców (46,6 proc.).

