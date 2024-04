W Paryżu trwają prace nad wyborem nowych witraży do katedry Notre-Dame  

Wprowadzenie do odrestaurowanej katedry współczesnych witraży wywołało spore poruszenie. Zapowiedział to prezydent Francji Emmanuel Macron, motywując tę decyzję pragnieniem pozostawienia w bazylice „śladu XXI wieku”, który okazał się dla katedry tak bolesny poprzez wyniszczający pożar. Była to reakcja na słowa arcybiskupa Paryża, który wskazał, że warto by w odrestaurowanym wnętrzu zachować ślad tego, co się wydarzyło. W tym celu historyk sztuki Didier Rykner wystosował petycję, pod którą zebrał prawie 140 tys. podpisów. Towarzyszyło temu zbieranie propozycji artystów co do tematu i wyglądu nowych witraży.

Warunkiem, jaki mają spełnić artyści i szklarze, jest to, by nowe witraże wytwarzały neutralne światło o tym samym charakterze, kolorze i intensywności, co obecnie dostarczane przez istniejące okna. Dawny charakter zachowa witraż w kaplicy św. Tomasza z Akwinu. Nowopowstające dzieła nawiązywać będą do Zesłania Ducha Świętego i mają podbijać jasność kamienia, z którego wykonana jest katedra. Rozpoczęte 10 kwietnia konsultacje zakończą się pod koniec maja, ale witraże będą wykonane dopiero w 2026 roku. Ich prototyp zostanie zaprezentowany w czasie grudniowego otwarcia paryskiej katedry.