Biskupi UE wyrażają wsparcie dla nowego rozszerzania Unii  

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla, że perspektywa przyjęcia do Unii Europejskiej krajów ze wschodniej części naszego kontynentu oraz Bałkanów jest silnym przesłaniem nadziei dla obywateli tych państw. Biskupi przypominają, że kandydujące do UE narody poniosły wiele trudów i ofiar w drodze do integracji i pośród nich panuje pragnienie pokoju i sprawiedliwości.