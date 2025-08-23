Reklama

Leon XIV: żaden naród nie może być przymusowo wygnany
Leon XIV: żaden naród nie może być przymusowo wygnany

Vatican Media Papież z delegacją Chagos Refugees Group.

Przyjmując na audiencji delegację Chagos Refugees Group, Papież przypomina o cierpieniach i determinacji, zwłaszcza kobiet z wysp czagoskich, w pokojowej walce o dochodzenie swoich praw. Narody, nawet te najmniejsze i najsłabsze – przypomina Papież – muszą być szanowane przez możnych co do swojej tożsamości.

Ojciec Święty zachęca, aby patrzeć w przyszłość, ufając łasce przebaczenia.

„Wszystkie narody, także te najmniejsze i najsłabsze, muszą być szanowane przez możnych w swojej tożsamości i w swoich prawach, w szczególności w prawie do życia na własnej ziemi; i nikt nie może zmuszać ich do przymusowego wygnania” – powiedział Papież.

To ważne słowa, wypowiedziane po francusku, które Papież skierował do delegacji stowarzyszenia Chagos Refugees Group, przyjętej dziś rano, 23 sierpnia, w Watykanie, która jest zaangażowana w sprawę zwrotu wysp czagoskich Republice Mauritiusa. Sprawa ta zakończyła się w maju 2025 roku podpisaniem przez Wielką Brytanię traktatu przewidującego przekazanie archipelagu państwu afrykańskiemu oraz utrzymanie amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Dla Papieża jest to znak mający „siłę symboliczną na arenie międzynarodowej”.

Znaczący krok

Leon XIV przypomina następnie zachętę papieża Franciszka, aby iść naprzód w negocjacjach, podczas spotkania w czerwcu 2023 roku, i wyraża swoje zadowolenie z osiągniętego porozumienia: „znaczący krok – stwierdza – w kierunku waszego powrotu do domu”. „Dziękuję wszystkim osobom ze stron zaangażowanych, które, otwierając swoje serce, zrozumiały cierpienie waszego ludu i doszły do tego porozumienia”. Dialog i poszanowanie decyzji prawa międzynarodowego, o które apelował już Franciszek „mogły wreszcie naprawić poważną niesprawiedliwość”.

Uzdrowienie z ran
Papież wyraża nadzieję, że powrót „dokona się w jak najlepszych warunkach”, i zapewnia o zaangażowaniu i wkładzie, zwłaszcza duchowym, Kościoła lokalnego, obecnego także „w dniach próby”.

Papież powiedział, że te lata wygnania spowodowały wśród wiele cierpień. „Poznaliście ubóstwo, pogardę i wykluczenie. Niech Pan, w perspektywie lepszej przyszłości, uzdrowi wasze rany i udzieli wam łaski przebaczenia wobec tych, którzy wyrządzili wam krzywdę. Zachęcam was, abyście stanowczo patrzyli w przyszłość” – zaznaczył.

Długa historia
Archipelag Wysp Czagos, położony na Oceanie Indyjskim, od 1965 roku stanowi Brytyjskie Terytorium Zamorskie, kiedy to Mauritius zgodził się na ich odłączenie w zamian za niepodległość. Archipelag stał się strategicznym przyczółkiem, gdy kilka lat później powstała tam amerykańska baza wojskowa na Diego Garcia, zaangażowana w latach 70. w operacje wojskowe w Wietnamie, a później w Afganistanie i Iraku. Łącznie około dwóch tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów, aby umożliwić budowę bazy wojskowej.

Sprawa ta trafiała na przestrzeni lat przed liczne sądy brytyjskie, a w 2019 roku niewiążący wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości uznał za nielegalne utrzymywanie suwerenności nad archipelagiem przez Wielką Brytanię. W tym samym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zdecydowaną większością głosów wniosek o zwrot archipelagu Mauritiusowi, a w 2021 roku również Trybunał Prawa Morza ONZ opowiedział się za jego zwrotem. Negocjacje rozpoczęły się w 2022 roku, a podpisanie traktatu w tym roku zakończyło tę kwestię.



VATICANNEWS.VA |

dodane 23.08.2025 18:06

TAGI| LEON XIV, UCHODŹCY, WATYKAN



