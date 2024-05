Papież: mówimy o pokoju tym, którzy chcą wojny  

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w opisie Pięćdziesiątnicy Dzieje Apostolskie ukazują nam dwa obszary działania Ducha Świętego w Kościele: w nas i w misji, z dwiema cechami: mocą, bez której „nigdy nie bylibyśmy w stanie pokonać zła ani pożądań ciała”, i łagodnością.

Przypomniał, że w dniu Pięćdziesiątnicy narodził się w uczniach zapał misyjny. „Jest to również ważne dla nas, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramentach chrztu i bierzmowania” – zauważył papież, wskazując, że „podobnie jak Apostołowie, jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię wszystkim, wychodząc «coraz dalej, nie tylko w sensie geograficznym, ale przekraczając bariery etniczne i religijne, z misją prawdziwie powszechną»”.

Wskazał, że dzięki Duchowi Świętemu „możemy i musimy” czynić to z tą samą co On mocą i łagodnością. Z tą samą mocą, a więc nie „z arogancją i narzucaniem się”, ale „z energią wypływającą z wierności prawdzie, której Duch uczy nasze serca i sprawia, że w nas ona wzrasta”. Dlatego „nie poddajemy się siłom świata, ale nadal mówimy o pokoju tym, którzy chcą wojny, o przebaczeniu tym, którzy sieją zemstę, o gościnności i solidarności tym, którzy zatrzaskują drzwi i stawiają bariery, o życiu tym, którzy wybierają śmierć, o szacunku dla tych, którzy lubią poniżać, obrażać i odrzucać, o wierności tym, którzy odrzucają wszelkie więzi, myląc wolność z powierzchownym, nieprzejrzystym i pustym indywidualizmem”. Nasze głoszenie ma być jednocześnie łagodne, „aby akceptować wszystkich”, dobrych i złych.

„Odnówmy, bracia i siostry, wiarę w obecność przy nas Pocieszyciela i nieustannie módlmy się: «Przyjdź, Duchu Stworzycielu, oświeć nasze umysły, napełnij nasze serca swoją łaską, kieruj naszymi krokami, obdarz nasz świat swoim pokojem»” - zakończył Franciszek.

