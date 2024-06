Ruszyły zapisy na 34. edycję "Przystanku Jezus"

Ruszyły zapisy na 34. edycję ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej "Przystanek Jezus". W tym roku odbędzie się w dniach 29 lipca - 3 sierpnia w Trzcińcu w woj. zachodniopomorskim pod hasłem: "Powiodę was do kraju waszego".

"Zapraszamy wszystkich, którzy rozważają przyjazd do Trzcińca do zgłaszania swojego udziału (...). Na kogo czekamy? Przede wszystkim na ludzi pełnoletnich, zaangażowanych na co dzień w życie swoich duszpasterstw, parafii i dzieła ewangelizacyjne. Stałym wymogiem jest to, by każdy uczestnik PJ miał potwierdzenie zaangażowania w życie Kościoła od swojego duszpasterza" - napisali organizatorzy w informacji przekazanej PAP.

Podobnie jak w ubiegłym roku przystankowa "baza" dla ewangelizatorów będzie mieściła się w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym "Dom Młodzieży" w Trzcińcu, w gminie Czaplinek, w odległości około 1,5 km od lotniska, na którym odbywać się będzie Festiwal Pol'And'Rock.

Rekolekcje dla ewangelizatorów poprowadzi ordynariusz diecezji sosnowieckiej, przewodniczący Zespołu ds. nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Ważny.

Hasło tegorocznych rekolekcji zaczerpnięte zostało z księgi proroka Ezechiela: "Powiodę was do kraju waszego" (Ez 37,14).

Szczegółowe informacje na temat przebiegu wydarzenia, a także formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.przystanekjezus.pl.

Przystanek Jezus powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w 1999 r., jako forma duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Festiwalu Woodstock. Pierwszy raz odbył się w Żarach. Inicjatorem pierwszego Przystanku Jezus był bp Edward Dajczak - ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a organizatorem jest Wspólnota św. Tymoteusza - Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina.

Co roku w Przystanku Jezus uczestniczy od 700 do 1200 ewangelizatorów z Polski i z zagranicy, z różnorodnych środowisk kościelnych. Są wśród nich duchowni, siostry zakonne, klerycy, ale prawie dwie trzecie stanowią świeccy, głównie młodzież z Polski, Niemiec, Anglii, Filipin, Luxemburga, Szkocji, Brazylii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu a nawet Republiki Środkowoafrykańskiej.

Wśród wykorzystywanych form ewangelizacji są m.in. pantomima, teatr, koncerty muzyczne, taniec, prezentacje parateatralne, modlitwa itp. Młodzi ludzie mają także okazję do spotkań indywidualnych, spowiedzi i modlitwy, każdy może wziąć udział w eucharystii.

Autor: Iwona Żurek