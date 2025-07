Historyczna katolicka Msza św. w anglikańskiej katedrze w Canterbury  

7 lipca w anglikańskiej katedrze w Canterbury miało miejsce wydarzenie bez precedensu w czasach nowożytnych. Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, abp Miguel Maury Buendía. Eucharystia została odprawiona z okazji święta translacji relikwii św. Tomasza Becketa, czyli ich uroczystego przeniesienia w 1220 roku z pierwotnego grobu w kryptach do okazałego relikwiarza za głównym ołtarzem.

Wydarzenie to, mające miejsce pięćdziesiąt lat po męczeńskiej śmierci Becketa, zgromadziło w średniowieczu króla Henryka III, wielu europejskich dostojników kościelnych oraz rzesze pielgrzymów. Od czasów reformacji w katedrze odprawiano katolicką Mszę św. tylko sporadycznie — choć co roku 7 lipca pozwalano parafii katolickiej św. Tomasza z Canterbury uczcić świętego. To jednak pierwszy raz w czasach nowożytnych, gdy przewodniczył jej przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

CBCEW / Marcin Mazur Canterbury, katedra anglikańska

Liturgia rozpoczęła się o 19:30. Wśród setek wiernych byli pielgrzymi z całego kraju, duchowni oraz... watykańska drużyna krykieta. Uczestnicy oddali cześć relikwiom świętego — jego szatom i kości palca — przyniesionym z lokalnej parafii. Muzyczną oprawę zapewnił zespół wokalny Tenebrae z Londynu.

Obecny na miejscu były anglikański kapelan królewski Gavin Ashenden z „Catholic Herald” zwrócił uwagę na znaczenie tej historycznej Mszy św. „Choć w Canterbury Eucharystię odprawiali także lokalni księża i nawet kardynałowie, to obecność nuncjusza to szczególny znak politycznego uznania Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii” – ocenił.

Abp Buendía odczytał także pozdrowienia od Papieża Leona XIV, a po zakończeniu Mszy pobłogosławił zgromadzonych relikwiami.