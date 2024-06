- Uganda to najmłodsze społeczeństwo w Afryce. Statystycznie na jedna kobietę przypada ponad sześcioro dzieci. Widzimy ogromną potrzebę kształcenia położnych i pielęgniarek - mówi o. Wojciech Ulman OFM Conv, przełożony franciszkanów w Ugandzie.

Licząca prawie 50 mln. mieszkańców Uganda to jedno z najmłodszych społeczeństw świata. Średnia wieku w kraju wynosi 21 lat, a ponad 45 proc. populacji to dzieci do 14 roku życia

Ograniczony dostęp do opieki medycznej, brak kwalifikacji przy przyjmowaniu porodów domowych, sprawiają, że matki i niemowlęta często są tu narażone na ryzyko powikłań i śmierci okołoporodowej, którym można zapobiec.

Dlatego w przypadającym 16 czerwca Międzynarodowym Dniu Dziecka Afrykańskiego, warto zwrócić uwagę na nowe wyzwanie, podjęte przez polskich franciszkanów, jakim jest wybudowanie szkoły dla położnych, przy jednej z tamtejszych misji.

Projekt szkoły dla położnych to kolejne, obok działalności ewangelizacyjnej, dzieło pomocowo-rozwojowe, jakie powstanie z inicjatywy polskich zakonników.

Sorudeo Africa Przyjmij życie. Pomóż wybudować szkołę dla położnych w Ugandzie



Franciszkanie obecni są w Ugandzie od 2001 roku. Misje franciszkańskie funkcjonują w miejscowościach Kakooge, Matugga oraz w Munynyo, przy stolicy Kampali, gdzie franciszkanie wybudowali i prowadzą sanktuarium Męczenników Ugandyjskich.

Z inicjatywy franciszkanów powstały również szkoły i przedszkola.

W Kakooge od lat funkcjonuje zespół szkół technicznych im. Jana Pawła II, z kolei w Matugga zakonnicy wybudowali i prowadzą szkołę podstawową. Dzięki franciszkanom powstały również dwa ośrodki zdrowia - szpital w Kakooge oraz Centrum Zdrowia im. Wandy Błeńskiej w Matugga.

Obecnie planowana szkoła dla położnych powstanie przy szpitalu w Kakooge, w diecezji Kasana-Luwero, które było pierwszą misją franciszkanów, kiedy przybyli do Ugandy.

- Uganda to najmłodsze społeczeństwo w Afryce. Połowa wszystkich to ludzie poniżej 18 roku życia, a trzy czwarte o ludzie poniżej 30 roku życia. Statystycznie na jedna kobietę przypada ponad sześcioro dzieci. Widzimy ogromną potrzebę kształcenia położnych i pielęgniarek - mówi o. Wojciech Ulman, przełożony franciszkanów w Ugandzie.

- Chcielibyśmy, aby nasz szpital w Kakooge, stał się takim centrum gdzie nie tylko będziemy mogli pomóc kobietom, które chcą urodzić w naszym szpitalu, ale również kształcić przyszłe pielęgniarki i położne. Prosimy o Waszą modlitwę o wsparcie - dodaje o. Ulman.

Dzieło franciszkanów można wesprzeć za pośrednictwem Fundacji SORUDEO Africa. Szczegóły oraz zdjęcia szpitala w Kakooge na: https://sorudeoafrica.org/projekt/budujemyszkole