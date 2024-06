Do 30 czerwca mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą wziąć udział w konsultacjach projektu koncepcji technicznej budowy drogi rowerowej z centrum Katowic do centrum Sosnowca. To jedna z ośmiu zaplanowanych tzw. velostrad w ramach Sieci Tras Rowerowych GZM.

Jak zaznacza GZM, budowa velostrad to jedno ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Te szybkie drogi rowerowe o podwyższonym standardzie mają pełnić głównie funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Władze GZM podpisały umowy z wykonawcą koncepcji technicznych dla dwóch pierwszych odcinków velostrad - z Katowic do Sosnowca oraz z Katowic do Mysłowic - w lipcu ub. roku. Koncepcja przygotowana dla velostrady nr 1 z Katowic do Sosnowca o długości ok. 9,7 km wykazała problemy związane m.in. z własnością gruntów, które utrudniają jej korzystne wytyczenie.

W tym kontekście władze GZM zorganizowały konsultacje poświęcone tej koncepcji, obejmujące warsztaty (już się odbyły) oraz badanie geoankietowe. Jak poinformował podczas czwartkowych obrad zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, dotychczas badanie w internecie wypełniło ponad 500 osób.

"Wydaje się, że mimo pewnych emocji związanych z przebiegiem trasy, jesteśmy w stanie wypracować pewne rozwiązania i je wdrożyć. W każdym razie czas na skorzystanie z ankiety jest do 30 czerwca; zachęcamy do tego wszystkich mieszkańców Metropolii" - powiedział Karolczak.

Zgodnie z założeniami GZM rozwiązania z koncepcji technicznych velostrad mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu i technicznych. Koncepcje obejmują wykonanie uzgodnień własnościowych oraz z zarządcami sieci.

Wykonawcy dokumentacji mają przedstawiać rozwiązania przejścia tras w punktach newralgicznych i kolizyjnych, jak skrzyżowania z drogami publicznymi, przejścia przez rzeki czy linie kolejowe, a także rozwiązania występujących ryzyk w zakresie geodezyjnym, dysponowania nieruchomościami, urbanistyki oraz planowania przestrzennego.

Koncepcje powinny uwzględniać kwestie bezpieczeństwa i wyposażenia, związane z infrastrukturą towarzyszącą, jak barierki ochronne, miejsca obsługi rowerzystów, preferowane rozwiązania ochrony rowerzysty przez zastosowanie "zielonej bariery" czy też oświetlenie drogi rowerowej.

Podstawowym dokumentem, który określa zasady i tryb realizacji dróg rowerowych o funkcji transportowej i o znaczeniu ponadlokalnym jest "Ramowy program realizacji metropolitalnych dro´g rowerowych w obszarze GZM". Przedstawia on kierunki rozbudowy dróg, których zadaniem jest stworzenie sieci połączeń o charakterze transportowym. Dokument wyznacza też podział zadań przy realizacji tych inwestycji pomiędzy GZM a gminami.

Metropolia angażuje się finansowo w budowę velostrad. Jej ramowy program jest jednak szerszy. Jego celem jest wdrożenie wspólnego zadania rozbudowy dróg rowerowych, dzięki któremu w GZM powstanie spójna sieć połączeń, co ma umożliwić maksymalne wykorzystanie potencjału transportowego prowadzonych inwestycji rowerowych w poszczególnych gminach.

Planowane przebiegi pierwszych ośmiu velostrad zostały w poprzednich latach wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie obejmują velostrady o długości ok. 120 km. Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia kolejnych przebiegów.

Trasa velostrady nr 1 (Katowice-Sosnowiec) ma przebiegać od katowickich Bulwarów Rawy w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od drogi ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Koniec trasy został przewidziany przy parku Dietla, nieopodal ul. Żeromskiego.