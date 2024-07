Pakistan: Władze rozpoczęły nową fazę deportacji uchodźców afgańskich

Władze Pakistanu rozpoczęły nową fazę deportacji uchodźców z Afganistanu. W pierwszej wydalono ponad 500 tys. osób, w drugiej wyjechać ma 800 tys. Rząd Afganistanu przekazał, że w ubiegłym miesiącu do kraju wróciło ok. 115 tys. osób - podała we wtorek chińska agencja Xinhua.