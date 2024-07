Francja: pożar katedry w Rouen  

Alarm został ogłoszony o godzinie 12:00, a w akcji borą udział 33 wozy strażackie i 63 strażaków. Według prefektury Seine-Maritime, z którą skontaktowała się agencja AFP, „pożar wybuchł na szczycie iglicy, która nie jest wykonana z drewna, ale z metalu i jest obecnie poddawana pracom konserwatorskim”. Służby państwowe nie wiedzą obecnie, czy ucierpiała drewniana konstrukcja. Według prefektury, katedra została ewakuowana i utworzono strefę bezpieczeństwa. Władze apelują o „nie wchodzenie na teren, aby umożliwić pracę służbom ratunkowym”.

Obecnie nie jest jasne, czy drewniane części iglicy zostały naruszone przez ogień - poinformowały służby.

Katedra Notre-Dame jest najbardziej prestiżowym zabytkiem miasta Rouen. Kościół ten, poświęcony Matce Boże Wniebowziętej jest gotycką budowlą, której fundamenty sięgają wczesnego średniowiecza. Rzadkością we Francji jest zachowanie pałacu arcybiskupiego i otaczających go przybudówek z tego samego okresu.

Podobnie jak większość wielkich budowli sakralnych okresu normańskiego gotyku, katedra posiada „wieżę latarni” na skrzyżowaniu transeptu. Wieńcząca ją drewniana iglica w stylu renesansowym, pokryta ołowiem, została zniszczona przez pożar wywołany uderzeniem pioruna w 1822 roku. Obecnie jest ona zwieńczona żeliwną iglicą, zbudowaną w latach 1825-1876, która osiąga wysokość 151 metrów. Katedra Notre-Dame w Rouen jest najwyższa we Francji, a w chwili ukończenia w 1876 roku była najwyższym budynkiem na świecie. Dzierżyła ten tytuł do 1880 roku, kiedy to została zdetronizowana przez katedrę w Kolonii (157 metrów). Nadal jednak pozostaje trzecim najwyższym kościołem na świecie, ustępując jedynie katedrom w Ulm i Kolonii. Jest to również katedra z najszerszą zachodnią fasadą we Francji, mierzącą 61,60 metra.

The historic Rouen Catholic cathedral in France, whose construction dates back to the 12th century, is on fire. The incident comes a few days after the victory of leftist parties in the French elections. pic.twitter.com/tdeLxCgcaC