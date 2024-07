Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę w Watykanie modlił się o pocieszenie i pokój dla wszystkich narodów uciskanych przez "grozę wojny".

"Niech Matka Boża da pocieszenie i przyniesie pokój wszystkim narodom uciskanym przez grozę wojny" - powiedział papież, zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych w południe na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański.

"Proszę, nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, o Palestynie, Izraelu, Birmie" - zaapelował.

Franciszek powiedział również: "Kieruję pozdrowienia dla polskich wiernych, zebranych w sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie z okazji dorocznej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja".

Na placu w Watykanie było wielu polskich pielgrzymów.

W obchodzoną przez Kościół Niedzielę Morza Franciszek zachęcił do modlitwy za ludzi pracujących w sektorze morskim i za tych, którzy się nimi opiekują.

W poprzedzających Anioł Pański rozważaniach papież podkreślił, że Ewangelii nie głosi się samemu, lecz we wspólnocie.

"Aby to robić, ważne jest, by zachować skromność, umieć być skromnym w używaniu rzeczy, dzielić się zasobami, umiejętnościami i darami, rezygnując z tego, co zbędne, po to, by być wolnym" - powiedział.

Apelował o "wstrzemięźliwość w myślach i uczuciach, porzucenie własnych stronniczych wizji, uprzedzeń i rygoru, które jak zbędny bagaż obciążają i utrudniają drogę".